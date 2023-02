La plaça Sant Roc de Torrent va viatjar en el temps, un any més, gràcies a la celebració del Cant de l'Estoreta, un prestigiós concurso que organitza la comissió del mateix nom i que té una trajectòria de més de 40 anys. La comissió Camí Reial va ser enguany la guanyadora principal amb una recreació dels 100 anys de la falla del carrer Cambrils. Hi participaren, a més, Àngel de l'Alcàsser, Plaça de la Concòrdia, Camí Reial, Ramón i Cajal, Avinguda, Sedaví, Segón Tram, Escultor Vicent Pallardó, Cronista Vicent Beguer i Esteve, Carrer Toledo i Plaça Sant Roc.

El moviment faller està conmemorant l'efemèride del carrer Cambrils amb diverses activitats, que culminaran en els dies previs a les falles amb una gran recreació. Debats, exposicions, tallers, recuperació de fotografies i, fins i tot, un curset de swing han format part de la celebració en la qual participen 19 comissions i la Junta Local Fallera. També de forma paral·lela, s'ha recuperat la història d'aquell monument que es va plantar a actual carrer Mare de Déu de l'Olivar, fa ara 100 anys. Una garrofera i 29 carrasques contra la contaminació que genera la cremà de Torrent I la celebració també es va colar en el Cant de l'Estoreta, ja que la temàtica de la falla del Carrer Cambrils és el motiu que va triar Camí Reial per a fer la seua escenificació, amb la qual va guanyar en la modalitat de Millor Conjunt i Millor Cant. Junt a ella, la comissió Àngel de l'Alcàsser va obtenir el remi extraordinari a Millor Indumentària, lliurat per Sergio Esteve, amb una recreació de la tradició de Sant Blai. Reivindicació de gènere El punt reivindicatiu el va posar la comissió Cronista Vicent Beguer de Torrent, la representant de la qual va fer un alegat de gènere en defensa de les dones torrentines que en els anys 50 i 60 treballaven en llocs com la conservera o en el camp, a banda de carregar amb tot el treball de la casa i l'educació de filles i filles. Unes dones que ja en aquella època començaven a reivindicar els seus drets. I amb eixe motiu, Cronista va rebre el premi a la Millor Xiqueta Típica. El tradicional acte va estar presidit per la fallera major infantil de Torrent, Lorena González Andreu, i la seua Cort d'Honor, al costat de la fallera major infantil de la comissió organitzadora, Andrea Escudero Casado, i el president infantil, Álex Alcolea Raimundo. També les autoritats municipal varen acudir a Sant Roc, entre elles l'alcalde Jesús Ros i el regidor de Festes, José Pascual Martínez.