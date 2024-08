Convocados por la Plataforma antitaurina de Alfafar, diferentes colectivos, vecinos y representantes de varios partidos políticos protestaron este sábado frente al Ayuntamiento de Alfafar para pedir el fin del toro embolado, en cuerda y la cagada del manso reclamando que una sociedad civilizada no puede seguir maltratando a los animales.

El acto consiguió su objetivo de generar impacto por la puesta en escena donde una persona permanecía con una máscara de toro sentada delante de la protesta mientras sujetaba un cartel que criticaba a la corporación municipal encabezada por Juan Ramón Adsuara (PP) mientras a ambos lados permanecían activistas sujetando unas pantallas donde se mostraban duros vídeos de los eventos que pretenden abolir. Además, diferentes pancartas y carteles exigían acabar con la tauromaquia, a la vez que otras personas activistas recogieron firmas por la iniciativa nacional noesmicultura.org, a la que animan a todo el mundo a firmar en su zona más cercana por la desprotección de la tauromaquia.

Críticas a PP, Vox y PSPV

"Un año más nos toca en pleno 2024 pedir que se dejen de torturar animales por la diversión de una minoría de la sociedad, pues acabar con la tauromaquia es lo mínimo que puede hacer una sociedad que mínimamente esté civilizada", declaró el convocante de la protesta y responsable de la plataforma antitaurina de Alfafar, Diego Nevado, quien señaló al primer edil por "haber entrado durante años en excusas incoherentes y contradicciones para seguir permitiendo la barbarie que en la mayoría de países es un delito".

Antitaurinos piden la abolición de la tauromaquia en Alfafar / LEVANTE-EMV

"No puede ser que los animales tengan que pagar las consecuencias de una cruel gestión política y es por eso que seguimos y seguiremos luchando por los que no pueden defenderse", zanjó Nevado, no si antes acusar a partidos de la oposición como Vox y el Partido Socialista "de estar igualmente vinculados a la crueldad animal".

Fiestas sin animales

Tanto al principio como al final del acto se leyó un manifiesto contundente que reclamaba "unas fiestas alternativas que excluyan el uso de los animales en cualquiera de sus formas".