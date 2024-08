PREGUNTA: ¿Qué supone para ti representar a Paterna de esta manera?

RESPUESTA: Es un sueño cumplido. Llevaba años queriendo presentarme. Es un orgullo que me hayan elegido y hayan confiado en mí para representar a la «dona paternera» y sus fiestas, para representar al pueblo me ha visto crecer.

P: ¿Qué significa para ti la figura de la Reina?

R: Es una experiencia muy bonita y, al abarcar tantos ámbitos, te permite descubrir tradiciones o fiestas de Paterna que quizás no conocías tanto. Ocupar este cargo es una gran oportunidad para profundizar más en nuestra ciudad.

P: ¿Cómo ha vivido la familia tu elección?

R: Es un sueño para mí, pero también es algo que comparto con mi padre, por ejemplo. Él es paternero de toda la vida, le encanta nuestra historia, nuestra tradición, nuestras costumbres. Es algo que me ha inculcado toda la vida. Mi hermana se ha presentado conmigo este año y lo va a vivir a mi lado, en la Corte. No hay nada más bonito. Mi familia está muy involucrada en este sueño.

P: ¿Cuál ha sido tu relación con las fiestas?

R: Desde pequeña, siempre he estado presente en ellas como espectadora, porque nunca he sido peñista, comparsera o cofrade, pero siempre lo he vivido todo. Así que me apetecía vivir unas fiestas de manera diferente.

Clara Barres Martínez, Reina de las Fiestas de Paterna de 2024. / Germán Caballero

P: ¿Qué cita de estas Fiestas Mayores te hace más ilusión?

R: El pregón, sin duda. Es el inicio de las fiestas, te hace aterrizar en la realidad de que el sueño se está cumpliendo. Es la confirmación de que todo empieza ya, eso que llevamos tanto tiempo esperando.

P: ¿Te has preparado de manera especial para ostentar el cargo de Reina?

R: Estoy estudiando Arquitectura, así que me he asegurado de tener disponibilidad máxima para poder vivir la experiencia al completo y poder acudir a todo. No quiero perderme nada.

P: ¿Qué mensaje te gustaría enviar a los paterneros y paterneras? ¿Y a los visitantes?

R: A los paterneros y paterneras les diría que disfruten con sus amigos y familia de nuestra ciudad. Hay actividades para todos los gustos, son muchos días de fiesta y hay mucho tiempo para compartir. A las personas que vengan a visitarnos les invitaría a que vivieran «les millors festes del món».

P: Un deseo para estos días.

R: Que salga todo bien, disfrutar al máximo, esto pasa una vez en la vida. Tengo las expectativas muy altas y estoy segura de que se van a cumplir.