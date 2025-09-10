Albalat dels Sorells construye un muro de contención en el camino del Muix ante el riesgo de derrumbe

El Ayuntamiento de Albalat dels Sorells ha ejecutado una nueva actuación de mantenimiento y mejora de las infraestructuras agrarias locales, con una inversión de 8.000 euros en el final del camino del Muix.

La obra ha consistido en la construcción de un muro de contención de unos 50 metros en tramo final del camino, entre este y la acequia que transcurre paralelamente. El cajero de la acequia había cedido por la presión del terreno y existía riesgo de derrumbe. Para evitarlo, se ha llevado a cabo la excavación y consolidación del terreno, garantizando así tanto la seguridad del paso de maquinaria agrícola como la posibilidad que la Real Acequia de Moncada, propietaria de la infraestructura, pueda repararla sin peligro de hundimiento.

Según afirma el consistorio, esta es ya la quinta actuación que el ayuntamiento impulsa en los últimos años para mejorar la huerta y sus infraestructuras, algunas financiadas con recursos propios y otros gracias a subvenciones.

Sin ayudas de la Generalitat

El alcalde, Nicolau Claramunt, ha destacado la importancia de continuar invirtiendo en la huerta y ha lamentado la falta de apoyo de la Generalitat Valenciana. “Mientras desde nuestro municipio continuamos haciendo esfuerzos para mantener y mejorar la huerta, el actual gobierno valenciano y la Consellería han desmantelado el sistema de ayudas que existía. Han dejado sin recursos en los ayuntamientos y, lo que es más grave, a las personas que trabajan y mantienen viva nuestra huerta: los labradores y labradoras, ha expresado.

Con esta actuación, el consistorio reafirma su compromiso con el mantenimiento, la seguridad y la viabilidad de la huerta de Albalat dels Sorells, patrimonio natural y productivo fundamental para el municipio.