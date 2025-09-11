Los Moros y Cristianos y el Puerto protagonistas del primer fin de semana de fiestas de Catarroja

Los primeros actos de Moros y Cristianos, el almuerzo popular y la exhibición de la vela latina, junto con el concurso de barquet a perxa en el Puerto de Catarroja, protagonizarán el primer fin de semana fuerte de unas Fiestas Mayores especiales. Los actos festivos se realizarán mientras continúan los trabajos de reasfaltado, eliminación de contenedores subterráneos y cambio de sumideros por todo el municipio.

“Este año más que nunca es momento de vivir nuestras celebraciones, de recordar nuestras raíces y compartir reuniones de tradición y hermandad. Estamos viviendo un momento agridulce porque el pueblo está de fiestas mientras convivimos con la reconstrucción. Sin embargo, las celebraciones son necesarias para la salud mental y estar unidos como pueblo”, expresa la alcaldesa, Lorena Silvent.

Con mucho esfuerzo y dedicación, las comparsas catarroginas, con Intercomparsa Catarroja como representante, han conseguido celebrar los actos de Moros y Cristianos, aunque este año la representación no contará con la instalación del tradicional Castell Fiestero, símbolo de la Fiesta, puesto que ha sido destruido por la dana. Los actos se iniciarán este viernes con el pregón de La Gloria, la izada de las banderas y la interpretación del himno fiestero, ‘Catarroja Creu i Lluna, en la Plaza del Mercado, y continuando con las Embajadas mora y cristiana. Con motivo del centenario del pasodoble Amparito Roca de Jaume Texidor, la Unión Musical de Catarroja y las filas moras y cristianas también le rendirán homenaje.

Además, el domingo la semana concluirá con una jornada al Puerto con el almuerzo popular, el concurso de barquet a perxa, y la exhibición de la vela latina; actividades que se han organizado con mucho cuidado y aprecio para poder disfrutar de la joya natural de los catarrogins y catarrogines.

“Todas las asociaciones han trabajado con mucha intensidad durante este año, especialmente para hacer posible la fiesta y mantener viva una parte fundamental de nuestra identidad. Además, hemos finalizado los trabajos de drenaje del Puerto, que ha sido muy afectado por la dana, y ahora podremos volver a disfrutar de esta ubicación tan emblemática de nuestra localidad, con un modelo de turismo y fiestas sostenible”, ha señalado la alcaldesa.

Almuerzo popular en el Port / L-EMV

Finalmente, también se podrá disfrutar del concierto de la Sociedad Musical Artesana de Catarroja, con la actuación de Raúl Junquera, trompeta solista de la orquesta de València. Se quiere reconocer y valorar por parte del Ayuntamiento la tarea de las bandas de música locales en este año tan difícil. Por otro lado, la semana que viene la programación de las Fiestas Mayores de Catarroja continua con una agenda llena de música, gastronomía, danza y actividades para todas las edades. Además, se vivirán actos especiales en honor en las víctimas de la DANA, con una ofrenda floral en la Albufera y una mascletá honorífica.

Fiestas Jóvenes

Esta semana ha empezado el programa de actividades juveniles organizado desde el Espai Jove del Ayuntamiento de Catarroja con el taller de lightpainting, dirigido a fomentar la creatividad y la expresión artística mediante la fotografía, los juegos de rol inspirados en dragones, talleres de cocina o el cine a la fresca con la película ‘Del Revés 2’.

El sábado el deporte pisa fuerte con el arranque de la feria de deporte joven, que llenará todo lo día de actividades deportivas para la juventud de Catarroja al Polideportivo Municipal. De este modo, el Ayuntamiento vuelve a apostar por una programación para todos los públicos, poniendo el foco en que los más jóvenes de la ciudad tengan opciones lúdicas y de ocio saludable, como a lo largo del año. El consistorio ha recibido el apoyo económico del Ministerio de Juventud con la subvención de 321.000,00 mil euros para la programación joven.

PROGRAMA DE FIESTAS CATARROJA

VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE

20:00 h – La Gloria. Pregón de las fiestas de Moros y Cristianos

– La Gloria. Pregón de las fiestas de Moros y Cristianos Recorrido: Plaza de la Llotgeta – C/ Iglesia – Plaza del Puerto – C/ Salvador Pechuán – Plaza del Mercado – C/ Joaquín Olmos – Palacio de Vivanco (Ayuntamiento) – Plaza Mayor (pase de revista).

20:30 h – Interpretación del pasodoble Amparito Roca (centenario) – Plaza Mayor.

– Interpretación del pasodoble Amparito Roca (centenario) – Plaza Mayor. 20:45 h – Rueda e izado de banderas e interpretación del himno festero “Catarroja cruz y luna” – Plaza Mayor.

– Rueda e izado de banderas e interpretación del himno festero “Catarroja cruz y luna” – Plaza Mayor. 22:00 – 00:30 h – Cine al aire libre: “Del Revés 2 (Inside Out 2)” – Parque del Secanet.

– Cine al aire libre: “Del Revés 2 (Inside Out 2)” – Parque del Secanet. 23:00 h – Concierto del grupo Popentera – C/ Músico Gimeno.

– Concierto del grupo Popentera – C/ Músico Gimeno. 01:00 h – Discomóvil “Noche de Gloria” – C/ Músico Gimeno.

SÁBADO 13 DE SEPTIEMBRE

10:30 – 13:30 h – Feria Deporte Joven:

– Feria Deporte Joven: Conecta 4 Baloncesto – Polideportivo.

Búnker Interactivo (12-17 años) – Polideportivo.

11:00 – 12:30 h – Sesión de entrenamiento grupal (+16 años) – Parque del Secanet.

– Sesión de entrenamiento grupal (+16 años) – Parque del Secanet. 17:00 – 20:00 h – Feria Deporte Joven:

– Feria Deporte Joven: Bubble Soccer (+8 años) – Polideportivo.

Futbolín gigante y Minigolf – Polideportivo.

17:30 – 19:00 h – Sesión de entrenamiento grupal (+16 años) – Parque del Secanet.

– Sesión de entrenamiento grupal (+16 años) – Parque del Secanet. 17:45 h – Visita de las Filaes a la Residencia Parqueluz – C/ Charco.

– Visita de las Filaes a la Residencia Parqueluz – C/ Charco. 18:15 h – Entrada Falsa – Recorrido: C/ Charco – C/ Doctor Gómez Ferrer – C/ Joanot Martorell – Plaza del Mercado.

– Entrada Falsa – Recorrido: C/ Charco – C/ Doctor Gómez Ferrer – C/ Joanot Martorell – Plaza del Mercado. 19:00 h – Embajada mora y cristiana: Representación de la conquista del castillo – Plaza del Mercado.

– Embajada mora y cristiana: Representación de la conquista del castillo – Plaza del Mercado. 22:00 h – Embajada contrabandista: La Conquista-drag de Liz Dust – Plaza del Mercado.

– Embajada contrabandista: La Conquista-drag de Liz Dust – Plaza del Mercado. 23:00 h – Conjunto musical – Ronda Est.

– Conjunto musical – Ronda Est. 23:00 h – Orquesta Gamma – Aparcamiento Mundial 82.

– Orquesta Gamma – Aparcamiento Mundial 82. 00:00 h – Discomóvil con el DJ Sito – C/ Músico Gimeno.

DOMINGO 14 DE SEPTIEMBRE