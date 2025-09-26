Burjassot acoge una conferencia sobre las escritores Maria Beneyto y Angelina Gatell

El salón de plenos del Ayuntamiento de Burjassot acogió el jueves la conferencia “Maria Beneyto i Angelina Gatell: una amistat literària amb Burjassot de fons”, que pronunció la doctora en filología Rosa Maria Belda. El acto, presentado por la presidenta de la Comissió Maria Beneyto-Escriptora de l’Any 2025 de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, contó con la intervención de la concejala de Promoción del Valenciano, Estefanía Ballesteros.

En su exposición, la conferenciante, Rosa Maria Belda, abordó la trayectoria de ambas escritoras, que cultivaron la poesía y la novela tanto en valenciano como en castellano, centrándose en el periodo de la posguerra. Beneyto (1925-2011) y Gatell (1926-2017) “no lo tuvieron fácil para publicar sus obras”, no solo por su “disidencia con el régimen franquista”, sino “también por el hecho de ser mujeres”. Además fueron “pioneras de la literatura con perspectiva de género”.

Asimismo la ponente dedicó un espacio importante a la época que Angelina Gatell residió en Burjassot, implicándose en la vida cultural de la ciudad, y “la correspondencia que mantuvo con su amiga Maria Beneyto”. En su libro ‘Memorias y desmemorias’, Gatell recuerda con nostalgia “los tres años que viví en Burjassot. El jardín; los sillones de mimbre, esparcidos por la pequeña terraza enjoyada con cerámica de Manises; el olor penetrante del azahar que parecía envolver como una gasa mi casa”.

La conferencia del jueves, organizada por la Concejalía de Promoción del Valenciano con la colaboración de las Bibliotecas Municipales, da un paso más en la programación de actividades que el Ayuntamiento de Burjassot viene realizando para profundizar en su compromiso de “difundir y poner en valor el patrimonio literario y cultural valenciano”, como explicó la concejala del área al inicio del acto.