Picassent impulsa la Oficina Verde Municipal

La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Picassent ha puesto en marcha la nueva Oficina Verde Municipal, un servicio gratuito que ofrece asesoramiento personalizado al vecindario, y comercios para mejorar la eficiencia energética, fomentar las energías renovables y reducir el impacto ambiental.

Este servicio surge para dar respuesta a los retos energéticos y ambientales actuales, en un contexto de preocupación creciente por el cambio climático y el encarecimiento de los suministros básicos. El objetivo es doble: ayudar las familias a ahorrar y, al mismo tiempo, avanzar hacia un modelo de consumo más sostenible y responsable.

Práctico y próximo

La Oficina Verde ofrece atención personalizada cada miércoles de 9:30 a 13:30h en el Mercado Municipal con cita previa. Las personas usuarias pueden llevar sus facturas de luz, gas o agua, y recibir una revisión detallada con consejos para optimizar los consumos y reducir costes.

Entre los servicios hay que destacar además el asesoramiento en eficiencia energética (aislamiento, hábitos de consumo, aparatos eficientes…), la revisión y optimización de facturas, información sobre energías renovables y comunidades energéticas, tramitación de ayudas y subvenciones públicas o el acompañamiento en casos de vulnerabilidad energética.

Con este servicio, y según el concejal responsable del área, Vicent Enrique Pérez, “potenciamos nuestro compromiso con la transición energética justa e inclusiva, y animamos toda la población a hacer uso de la Oficina Verde como un recurso útil, práctico y accesible.

Las personas interesadas pueden solicitar cita previa y consultar más detalles a través de los canales municipales habituales. Se recomienda llevar las últimas facturas de la luz, gas y agua para recibir una atención completa y personalizada.