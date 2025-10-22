Picassent impulsa la Oficina Verde Municipal
El objetivo es ayudar a la ciudadanía a ahorrar energía, agua y dinero
La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Picassent ha puesto en marcha la nueva Oficina Verde Municipal, un servicio gratuito que ofrece asesoramiento personalizado al vecindario, y comercios para mejorar la eficiencia energética, fomentar las energías renovables y reducir el impacto ambiental.
Este servicio surge para dar respuesta a los retos energéticos y ambientales actuales, en un contexto de preocupación creciente por el cambio climático y el encarecimiento de los suministros básicos. El objetivo es doble: ayudar las familias a ahorrar y, al mismo tiempo, avanzar hacia un modelo de consumo más sostenible y responsable.
Práctico y próximo
La Oficina Verde ofrece atención personalizada cada miércoles de 9:30 a 13:30h en el Mercado Municipal con cita previa. Las personas usuarias pueden llevar sus facturas de luz, gas o agua, y recibir una revisión detallada con consejos para optimizar los consumos y reducir costes.
Entre los servicios hay que destacar además el asesoramiento en eficiencia energética (aislamiento, hábitos de consumo, aparatos eficientes…), la revisión y optimización de facturas, información sobre energías renovables y comunidades energéticas, tramitación de ayudas y subvenciones públicas o el acompañamiento en casos de vulnerabilidad energética.
Con este servicio, y según el concejal responsable del área, Vicent Enrique Pérez, “potenciamos nuestro compromiso con la transición energética justa e inclusiva, y animamos toda la población a hacer uso de la Oficina Verde como un recurso útil, práctico y accesible.
Las personas interesadas pueden solicitar cita previa y consultar más detalles a través de los canales municipales habituales. Se recomienda llevar las últimas facturas de la luz, gas y agua para recibir una atención completa y personalizada.
