Un cirio por cada víctima en Alaquàs

El Castell de Alaquàs acogió este martes por la noche una vigilia en recuerdo de las víctimas de la dana. Una gran cantidad de vecinas y vecinos se sumaron a este acto organizado por el Ayuntamiento de Alaquàs con motivo del primer aniversario de la dana del pasado 29 de octubre de 2024.

El alcalde de Alaquàs, Toni Saura, y la Concejala de Cultura, Marta Murciano, dieron inicio al acto con unas palabras de recuerdo hacia las víctimas y manifestaron su pésame a las familias afectadas.

En el acto se encendió un cirio por cada víctima, símbolo de recuerdo y esperanza, que posteriormente fueron depositados en el escenario formando la cifra de 229 en memoria de las personas afectadas y de las vivencias compartidas durante aquellos días.

A continuación se interpretó a cargo de una solista de la Unión Musical de Alaquàs la pieza musical 'El cant dels ocells' de Pau Casals y se guardó un minuto de silencio.

Clausura exposición

En el mismo escenario, momentos antes, se realizó la clausura de la exposición multidisciplinar -Shaping the void bastir el buit- de cisma.arte, una muestra realizada con libros dañados por la dana.

En la clausura estuvieron presentes el Alcalde de Alaquàs, Toni Saura, la Concejala de Cultura, Marta Murciano, el Concejal de Turismo, Fran Evangelista y una representación de las y los artistas que han participado.

Exposición en el Castell d'Alaquàs. / A.A.

Contó además con la presencia del Cónsul Honorario de los Países Bajos en València, Sr. Daan Hirs, que se interesó por la exposición con motivo de la obra que están preparando en el Watersnoodmuseum (Museo de las Inundaciones, www.watersnoodmuseum.nl/en) que se inaugurará el Día del Recuerdo de las Inundaciones del Mar del Norte de 1953 (1 de febrero).

Este fue primer acto organizado por el Ayuntamiento de Alaquàs con motivo del primer aniversario de la dana del pasado 29 de octubre de 2024.