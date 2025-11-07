Mazón seguirá siendo persona grata en Torrent

El voto de calidad de la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado (PP), ha impedido que el expresident Carlos Mazón (PP) se convirtiera en persona 'non grata' en la capital de l'Horta Sud. El grupo municipal socialista presentó en el pleno celebrado esta semana una moción para declarar ‘persona non grata’ al expresident de la Generalitat Carlos Mazón, tras su cuestionada gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, una tragedia que se cobró la vida de 229 valencianos y valencianas, ocho de ellos en Torrent, "y su año de mentiras, bulos y faltas de respeto a las víctimas", dicen desde el PSPV.

Con todo, la moción no salió adelante tras producirse un empate en las votaciones, que contaron con el apoyo de PSPV y Compromís, el rechazo de PP y Vox y la abstención del concejal no adscrito, Guillermo Alonso del Real. Precisamente por el posicionamiento del exedil de Vox, hizo falta el voto de calidad de la alcaldesa, Amparo Folgado, para desempatar las votaciones. Carlos Mazón no será persona 'non grata' en Torrent o lo que es lo mismo, seguirá siendo persona grata en este municipio.

Folgado no secundó la moción contra el que hasta hace unos días era el president de la Generalitat Valenciana y sigue siendo el presidente su partido, el Partido Popular de la Comunitat Valenciana. Hace unos días, en Puçol también rechazaron una moción en este sentido que presentó, en este caso, Compromís, y que contó con el rechazo de la alcaldesa Paz Carceller (PP). Durante el pleno, la hermana de la vicepresidenta Susana Camarero, Elena Camarero, que es concejala popular en este municipio de l'Horta Nord, defendió la gestión de la vicepresidenta del Consell, a quien también pedían los valencianistas declarar persona 'non grata'.

En la otra cara de la moneda, el municipio de Canet sí ha aprobado una moción que declara personas 'non gratas' a Mazón y a Camarero. Este es el primer ayuntamiento que adopta una medida de este tipo, en contra de lo que ocurrió recientemente en Puçol, donde la misma propuesta se rechazó, como ya contó este diario.