Entregados los premios al uso del valenciano en comercios y redes sociales de Burjassot

Burjassot ha entregado sus premios al valenciano en comercios y redes sociales en una gala conducida por la monologuista María Zamora en la Casa de Cultura del municipio. De manos del alcalde, Rafa García, y de la Concejala de Promoción del Valenciano, Estefanía Ballesteros.

En primer lugar subieron los galardonados en la categoría de uso del valenciano en redes sociales, siendo los premiados, en primero lugar, la Associació Cultural Bassot, con un importe de 800 euros; el segundo premio, para la Falla Fermín Galán Primavera (725 euros); el tercer premio, para la AFA del IES Vicent Andrés Estellés (650 euros), el cuarto para la Falla Pi i Margall-Arturo Cervellera (525 euros); el quinto premio para la Falla Mariano Benlliure-Acequia de Tormos (400 euros), el sexto para Juniors Movimiento Diocesano de Valencia-Juniors Foc Verd (350 euros), el séptimo para la Falla Espartero-Maestro Plasencia (300 euros) y el octavo para el Grupo de Recreación Deportiva Burjapower que se lleva 250 euros.

Por su parte, los Premios al Uso del Valenciano en el Comercio han contado con seis ganadores. El primer premio ha sido para Banys i Cuines Calandín, (con un importe de 1.024,49€); el segundo premio, para Grupo A Riure (837,24€); el tercer premio, para Horno El Dolcet (724,83 €), el cuarto premio, para Zapaterías Juan Ramón (581,63 €), el quinto premio, para Muebles Álvarez, (444,9€) y el sexto para Ferretería El Mercat (386,91€). Asimismo, se nombró a todas las entidades participantes en los premios y que, este año, no han podido obtener premio pero a las que se anima a seguir trabajando por el fomento de nuestra lengua.