José Manuel López

Estado del terreno de los antiguos cuarteles militares de Bonrepòs i Mirambell

Después de décadas de conflictos tras desmantelarse la sede militar que albergaba hasta 1998, esta semana el pleno municipal ha aprobado el plan general que concretará los usos que tendrá este terreno que fue un cuartel militar de 76.000 metros cuadrados en el futuro. Habrá vivienda, servicios terciarios y dotaciones públicas como un instituto de educación secundaria o un centro de día. Eso sí, habrá que esperar por lo menos un par de años para afianzar esta propuesta y que comience a hacerse realidad. Más información