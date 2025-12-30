El autobús lanzadera de Alaquàs llega a la estación de metro de Faitanar

El autobús lanzadera de Alaquàs que conecta con la Avenida del Cid y Nou d'Octubre en València llega también desde este lunes a la estación de Faitanar, en Quart de Poblet, en las horas punta, con lo que se mejora la conexión con la red de Metrovalencia.

Según ha informado el ayuntamiento, este nuevo recorrido está pensado para "mejorar la conexión con la ciudad de València y ofrecer a la ciudadanía una alternativa rápida, cómoda y sostenible" al transporte privado.

Esta mejora en el transporte público se ha logrado tras las reuniones de trabajo mantenidas entre el alcalde de Alaquàs, Toni Saura, el regidor de Movilidad, Jaime Marqués, y el edil Fran Evangelista, y el presidente de la Autoridad de Transporte Metropolitano de València (ATMV), José Antonio Moreno Gómez, en las que se trasladaron las "necesidades de la ciudadanía" de Alaquàs, especialmente en cuanto a la movilidad metropolitana y la conexión con la red de Metrovalencia.

El servicio se presta a través de la línea 163 Alaquàs–València, que funciona como autobús lanzadera tanto hacia la parada del Nou d'Octubre en València omo hasta la estación de Metrovalencia de Faitanar, confirmándose como una de las vías más rápidas para acceder en València y a otros puntos del área metropolitana.

Horario especial hasta Reyes

Con motivo de las fiestas de Navidad y Reyes, la línea 163 cuenta con un horario especial, que estará vigente desde de ayer 29 de diciembre y hasta el 6 de enero, de lunes a viernes no festivos

Este horario incluye dos franjas diferenciadas, señalizadas en la información oficial:

* Servicios por la mañana, con salidas continuadas que facilitan el acceso temprano al metro de Faitanar.

* Servicios por la tarde, reforzados para atender los desplazamientos de retorno desde València.

Estos horarios especiales permiten adaptar el servicio al incremento de desplazamientos propios de estas fechas.

Horario habitual tras las vacaciones

Finalizado el periodo navideño y festivo, la línea 163 mantendrá su horario habitual durante el resto del año, garantizando una "conexión estable y regular entre Alaquàs y València", así como el acceso al metro dentro de la red metropolitana.

Desde el ayuntamiento "se valora la puesta en marcha de esta ampliación del servicio de autobús lanzadera, que supone un avance significativo en movilidad sostenible y fomenta el uso del transporte público", añaden.