El Showroom Fallero de Torrent reunirá a profesionales y amantes de la indumentaria valenciana en su tercera edición en mayo de 2026

Tras el éxito de sus dos primeras ediciones, Torrent volverá a convertirse en el epicentro de la moda tradicional valenciana con la celebración de la III edición del Showroom Fallero, que tendrá lugar del 15 al 17 de mayo de 2026 en la Sala Cívica del Antic Mercat, consolidándose como una de las citas imprescindibles para profesionales, amantes de la indumentaria y público fallero de toda la Comunitat Valenciana.

El evento, organizado por el Ayuntamiento de Torrent en colaboración con el Gremio Artesano de Sastres y Modistas de la Comunidad Valenciana, regresa tras una segunda edición que superó los 15.000 visitantes y que confirmó el gran interés y proyección de esta iniciativa. Durante tres días, este emblemático espacio volverá a reunir tradición, artesanía, innovación y propuestas comerciales en torno al traje regional valenciano.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha destacado la importancia de este evento para la ciudad: “El Showroom Fallero es ya una cita consolidada que refleja el compromiso de Torrent con nuestras tradiciones y con un sector artesanal que forma parte de nuestra identidad cultural”. Asimismo, ha subrayado que “este evento no solo impulsa el comercio local y el talento de nuestros profesionales, sino que sitúa a Torrent como referente en la promoción de la indumentaria valenciana”.

Tercera edición

En esta tercera edición, el Showroom Fallero volverá a contar con la participación de destacadas firmas y artesanos del sector como Andrea Indumentaria, Nicolina, Mantillas Domingo, La Merceria by Anitas, La Murta Indumentaria, 25 Alfileres, Fidela, Blusones Cocoliso, Amparo Gálvez, L’U i Dos, Carlos Salvador, Empar del Remei, L’Atelier de la Seda, El Tabalet, La Barraca d’Alaquàs, Sergio Esteve, La Clau, Mes Q Pintes, L’ Atelier de Rose Marie, El Vestidor Faller, Alan Indumentaria y Mercería Rosa Tomás, entre otros.

Al igual que en anteriores ediciones, el programa de actividades incluirá charlas especializadas y demostraciones en directo impartidas por profesionales de referencia, así como talleres prácticos dirigidos al público asistente. Estas actividades permitirán conocer en profundidad la evolución de la indumentaria tradicional, las técnicas artesanales y las nuevas tendencias que conviven con el respeto a la tradición.

Las novedades

Además, los visitantes podrán descubrir novedades exclusivas, promociones especiales y propuestas creativas que reflejan la vitalidad del sector, reforzando el papel del Showroom como escaparate de innovación dentro de la indumentaria valenciana.

Con esta tercera edición, el Ayuntamiento de Torrent reafirma su apuesta por la cultura, la artesanía y la moda fallera, consolidando el Showroom Fallero como un espacio de encuentro, aprendizaje y promoción de una de las señas de identidad más importantes del pueblo valenciano.

El III Showroom Fallero promete volver a ser una oportunidad única para profesionales y público en general, afianzándose como un evento clave dentro del calendario cultural y festivo de la Comunitat Valenciana.