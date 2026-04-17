Lloc de Vida-Buscant Alternatives de Burjassot impulsa talleres de competencias digitales para mujeres con el programa FEMINA
En Burjassot, la asociación Lloc de Vida-Buscant Alternatives impulsa la formación digital para mujeres migrantes con el programa FEMINA, que se extenderá hasta finales de mayo.
La asociación Lloc de Vida-Buscant Alternatives de Burjassot continúa trabajando en la oferta de programas de formación dirigidos a sus usuarios, como una herramienta fundamental para su crecimiento personal y la mejora de su empleabilidad.
Así, un total de dieciocho mujeres, divididas en dos grupos en función de su nivel, están participando en los talleres de mejora de las competencias digitales, que se desarrollarán entre mediados de abril y finales de mayo.
Aula de informática
Las clases se imparten en el aula de informática de la sede de la asociación (C/ del Profesor Enrique Tierno Galván, 16), que cuenta con quince ordenadores. Las sesiones comenzaron en la mañana del sábado 11 de abril y el programa contempla un total de veinte sesiones por cada grupo de trabajo.
Los talleres se enmarcan en el programa FEMINA, que llega a través de la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia, y está financiado por la Unión Europea en el marco del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) Comunitat Valenciana 2021-2027, la Fundación La Caixa” y los fondos propios de la asociación.
Los objetivos de FEMINA
Los objetivos de FEMINA se centran en el desarrollo de itinerarios integrados e individualizados para la inserción sociolaboral de mujeres migrantes en situación de vulnerabilidad, prestando especial atención a la adquisición de competencias digitales, habilidades esenciales y altamente demandadas por las empresas en el actual mercado laboral.
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