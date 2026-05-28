Burjassot aprueba la delegación de competencias para la construcción del nuevo CEIP San Juan de Ribera
La obra del nuevo centro escolar de Burjassot cuenta con una inversión de nueve millones de euros tras la aprobación del pleno
Burjassot ha dado un paso más para que el nuevo CEIP San Juan de Ribera sea una realidad. El Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria, ha aprobado, por unanimidad, la delegación de competencias de Conselleria para la construcción del nuevo centro escolar, avanzando, desde el punto de vista administrativo y burocrático, para que la obra pueda ser una realidad en breve.
Con el desbloqueo de este trámite, se va a continuar trabajando ya en la licitación y la adjudicación de la obra que supondrá una inversión de nueve millones de euros para que el alumnado del centro tenga el colegio que se merece. Estos dos pasos son los que quedan para poder dar inicio a la construcción del nuevo centro.
“Junto a la comunidad educativa del centro, Burjassot lleva 25 años luchando para lograr la construcción del nuevo CEIP San Juan de Ribera”, tal y como ha señalado el Alcalde Rafa García, “décadas de reivindicaciones para conseguir unas instalaciones dignas acorde a las necesidades del alumnado del centro. Hoy hemos dado uno de los pasos más importantes para poder contar con el nuevo CEIP San Juan de Ribera, que tanto hemos reclamado y que ha supuesto una lucha desde todos los ámbitos municipales, desde el propio centro y, de manera incluso particular, de todas las vecinas y los vecinos que han apoyado cada acción que se ha llevado a cabo con un único fin: tener el nuevo colegio”.
Por todo ello, Burjassot ha aprobado la propuesta de resolución firmada el 6 de mayo de 2026 por el Director General de Infraestructuras Educativas de la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, de modificación de la delegación de competencias en materia de infraestructuras educativas para la construcción del nuevo CEIP San Juan de Ribera.
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