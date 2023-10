Xavi Sarrià ha presentat el seu últim treball, ‘Balansiya’, un «gran sarau» amb «algunes de les veus més destacades de la cançó tradicional valenciana» com La Maria, Pep Gimeno ‘Botifarra’, Noèlia Llorens ‘Titana’, Xiomara Abello i Rafel Arnal.

La primera cançó d’este nou treball, que s’ha publicat a pocs dies del Nou d’Octubre, és una versió d’una cançó ja publicada al darrer disc de l’artista i constituïx «un homenatge a la vitalitat de la nostra música popular, este tresor únic, mestís i divers que ens ha fet els qui som» i un «cant col·lectiu contra la censura i la propagació dels discursos d’odi que ens continuen amenaçant», apunta el cantant.

«La música ens corre per les venes, és la nostra sang, la nostra festa, la nostra identitat. Però també explica la història de persecucions i estigmatitzacions, de lluites i resistències. I encara que la desmemòria s’haja encarregat de robar-nos el passat, ens vam continuar emocionant cantant junts a les nits de l’alqueria», destaca la discogràfica del treball, Propaganda pel fet.

La col·laboració ha vist la llum amb un videoclip d’Icònic Films realitzat i produït per Pam Bondia i gravat al pati d’una alqueria situada en l’antic camí de Benimaclet que «continua en peus envoltada completament per l’asfalt de la ciutat».

Pròxim documental

El treball es complementarà amb un documental homònim dirigit per David Segarra (autor d’altres, com Llum Mudèjar) i produït per Tourmalet que s’estrenarà esta tardor.

La peça audiovisual aprofundirà en el concepte de Balansiya, el «descobriment i dignificació» de «les arrels de la nostra música», amb entrevistes a Vicent Torrent, la Maria, Noèlia Llorens ‘Titana’ i Xavi Sarrià.