Les ciències tenen fama de ser les assignatures més temudes per l’alumnat i que provoquen més maldecaps, però la fira-concurs Experimenta prova tot el contrari: tant alumnat com professorat poden aprendre de Física, d'una manera pedagògica i senzilla; i, a més, difondre-la a tothom. Les inscripcions estan obertes fins el 29 de gener i l’edició de 2024 serà el 21 d’abril.

Chantal Ferrer, professora de Física Aplicada a la Universitat de València (UV) i coordinadora de la fira Experimenta, centra la seua tasca a fer aquesta assignatura més comprensible. Llicenciada en Física a la UV, la també investigadora va prendre camí cap a Itàlia, on va passar sis anys del període instructiu i va participar en un projecte que després la va impulsar a fer la seua tesi de quatre anys allí, becada pel Ministeri d'Educació.

En finalitzar-la, va entrar a la Universitat amb una plaça de professora de suport, i finalment es va quedar. Actualment, treballa com a docent de Física Aplicada i és investigadora del grup de semiconductors i condicions extremes a l'Institut de Ciència de Materials de la UV (ICMUV). A partir del 2000 va començar a involucrar-se en activitats relacionades amb la divulgació i l'ensenyament en Secundària i Batxillerat, gràcies al Grup de Treball de Física «Arquímedes», que va crear un any abans.

Entre els seus projectes, està l’Aula-laboratori Experimenta, que va començar amb sessions de laboratori fins a convertir-se en un laboratori propi, on més de 1.000 alumnes de Secundària fan demostracions experimentals i jocs relacionats amb la física. De totes les propostes educatives que duu a terme, hi ha una que se celebra anualment: la fira-concurs Experimenta. «Ara estem en l'edició 19, vam començar aquesta fira en 2005», explica Chantal Ferrer.

Aquesta iniciativa, finançada per la Fundació Espanyola per la Ciència i la Tecnologia (FECYT) i organitzada per la Facultat de Física, té com a objectiu involucrar a l'alumnat de manera activa en la ciència i la tecnologia, ajudant-los a desenvolupar projectes propis de caràcter experimental, amb «fenòmens que puguen demostrar», escollint qualsevol temàtica STEM. Com a coordinadora de la fira-concurs Experimenta, la docent defineix l'experiència com un «gran congrés». Allí, participen tant els mateixos alumnes que concursen com els professors, que serveixen de reforç per a l'alumnat que es presenta, sense oblidar el públic que acudeix a escoltar i veure els treballs i les explicacions dels estudiants que els han fet. «Aquest és el repte per a qui participa: no és solament crear el projecte, sinó defendre'l davant d'un públic», afirma. La novetat que diferencia Experimenta d'altres certàmens és esta part divulgativa, que els proporciona una «dificultat addicional».

A més, l'equip directiu de la fira no es queda al marge, adquireixen un paper retroactiu; rebudes les inscripcions, els ajuden per a «garantir que els projectes arriben a bon fi», a banda de fer-los «propostes de millora perquè puguen donar més de si», que es duen a terme a la primera fase.

Més de la meitad de participants, xiques

A la comesa de Ferrer se li ha donat una visió de gènere, estimulant la curiositat i experimentació, sobretot en les dones, per a promoure la comprensió de la ciència i els mètodes. «En Experimenta, més de la meitat dels participants són dones, encara que es tracte d'un àmbit on normalment n'hi ha poca participació femenina», assegura.

El camp de treball de la investigadora s'expandeix, on en un futur veu una altra edició de la fira Experimenta. «Volem fer alguna cosa especial pel 20 aniversari», confessa. A més, també pretén reforçar altres projectes en curs, com augmentar les «Maletes de l'Armari de Pràctiques» que hi ha en circulació, on cadascuna d'elles té materials per a diferents experiments relacionats amb la física. Però, sobretot, amb l'objectiu de llevar la por dels alumnes per la Física.