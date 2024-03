Monique Bastiaans plena «el buit entre les paraules» al Centre del Carme

El Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV) ha presentat l’exposició «Elvacíoentrelaspalabras» de Monique Bastiaans, un projecte elaborat ex professo per l’artista per a la sala Dormitori del Centre del Carme de València, on pot visitar-se fins al 5 de maig.

En «Elvacíoentrelaspalabras», Monique Bastiaans —artista d’origen belga que residix i treballa a Chiva des de 1988— planteja una reflexió sobre les possibilitats de l’art per a despertar la consciència humana sobre tota eixa realitat que s’albira inabastable i que se’ns escapa en el buit que es produïx entre les paraules.

Exposició de Monique Bastiaans. / Levante-EMV

En la mateixa sala on durant segles van dormir els frares del Convent del Carmen, Monique Bastiaans crea un ambient oníric per a mostrar una sèrie d’obres d’aspecte inquietant, formes incertes i naturalesa quasi aberrant que, a manera d’un capritx de Goya i amb una significativa varietat plàstica i formal, reclamen la llibertat de l’artista de recrear-se en els plecs del llenguatge, en les zones ombrívoles de la raó i en la fantasia, per a abordar una realitat que va més enllà de la noció de veritat i que transcendix la lògica racional.

Trencar la mirada rutinària

Bastiaans presta sempre gran importància on exposarà i treballa cada projecte pensant en un lloc específic i ateses les característiques d’eixe lloc, buscant integrar l’obra en l’entorn i que es produïsca més que un diàleg, una relació d’autoimplicació, quasi per necessitat. A més, també aposta per trencar la mirada rutinària, confrontant-la amb altres conceptes de la realitat.

Ahir es va presentar l’exposició, amb la presència del director artístic en funcions del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV), Vicente Samper; i el gerent del CMCV, Nicolás Bugeda i de la mateixa artista, Monique Bastiaans. Samper destaca de Bastiaans el caràcter «multidisciplinari, que ens sorprén una vegada més amb una instal·lació site specific en un espai tan íntim i particular».