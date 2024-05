Joan Negre: “Som la primera línia d’investigació i difusió del coneixement a la Safor”

El Centre d'Estudis i Investigacions Comarcals (CEIC) Alfons el Vell celebra enguany el seu 40 aniversari. L'organisme constituït per l'Ajuntament de Gandia amb caràcter autònom ha treballat aquestes dècades per donar a conéixer les singularitats de la Safor, tant dins com fora d'ella. A les portes de la 4a Plaça del Llibre de Gandia, que s'inaugurarà aquest dijous i comptarà amb un suport clau per part del CEIC, conversem amb Joan Negre, director de la institució.

Com es troba el CEIC després de 40 anys?

Amb una relativa bona salut. Gaudim dels recursos per desenvolupar les nostres activitats, fruit de la correcta gestió dels darrers anys, i comptem amb el treball altruista dels nostres consellers i conselleres. Malgrat això, fa quatre anys es va jubilar l'administrativa municipal del centre i no ha pogut ser reemplaçada. La seua absència ens obliga a les persones que gestionem la institució a assumir una càrrega de treball que hem de compaginar amb les nostres pròpies vides laborals i familiars, alenteix els processos editorials i dificulta l’execució d'actes. A més, limita el nostre servei com a biblioteca d'investigació, atés que la nostra seu roman tancada.

Enguany veuran la llum una sèrie de llibres que aprofundeixen en diferents aspectes de la història de la Safor. Quines ferramentes li dona a un poble conéixer el seu passat?

Des del seu inici, una de les principals tasques del CEIC ha sigut la de promoure la importància de la història i l’escenari local per entendre el món en què vivim. Impulsem la investigació dels problemes de la comarca sense perdre de vista que aquests són el reflex de dinàmiques que en molts casos afecten també a tot el territori valencià, fins i tot a la resta de l’Estat. És per això que dediquem molts esforços a reflexionar sobre el paper de totes aquestes qüestions locals dins la construcció de la nostra identitat col·lectiva, però també sobre el nostre lloc i les nostres decisions com a societat dins un món globalitzat. Al capdavall, som la primera línia d’investigació i difusió del coneixement a la Safor.

Com es reflectiran aquest 40 aniversari al calendari?

Des del 7 de maig estem immersos en la 'Safor de Lletres', una sèrie de xarrades i taules redones que se celebren anualment en col·laboració amb el CEFIRE. Estan dirigides a la formació del professorat en l’àmbit literari i, enguany, dedicarem a la figura de Vicent Andrés Estellés. Dijous comença també la 4a Plaça del Llibre de Gandia, en la qual ens hem involucrat amb intenció de garantir que Gandia pogués continuar celebrant aquest gran esdeveniment cultural on, entre altres activitats, celebrarem l'exposició '40 anys fent comarca' que recull la memòria històrica de la nostra institució, així com una taula redona on participarem tots els antics directors i directores. Al novembre tindrem també dues dates centrals per al CEIC: l’'Homenatge a la paraula', dedicat a l’homenot de Burjassot, i la ‘Setmana de la Ciència’, amb una programació especial al voltant del nostre aniversari.