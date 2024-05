Ressenya de 'Senyal que plourà'.

Títol: 'Senyal que plourà' Autor/a: Muriel Villanueva Editorial: Sembra Llibres ISBN: 978-84-10198-04-3 Número de pàgines: 156 Preu: 21€

Cartes, notes del mòbil o simplement, pensaments. Són les petjades vitals que Muriel Villanueva ha compendiat a la seua darrera obra, 'Senyal que plourà' (Sembra Llibres 2024). A l'inici pot semblar que aquest elenc de textos breus és una mena de lloança poètica als hòmens que han passat per la seua vida. No obstant això, l'autora fa servir l'escriptura de les seues experiències i sensacions com a mitjà per a apropar-se a ella mateixa.

A vegades per continuar al bucle, a vegades per sortir-ne, en realitat, el llibre és el fruit d'una cerca de l'autocomprensió i, en aquest camí, l'autora pivota sobre les seues vivències amb els homes que ha estimat -o que encara estima- per tal d'entendre's: per posar-li nom i donar-li forma a les seues pors, als seus anhels, al seu amor.

Què vol ser, què ja no vol, quins són els seus desitjos, què diuen d'ella i de la seua història; són algunes de les qüestions que sorgeixen de la praxi d'escriure el seu món intern, mitjançant metàfores i descripcions precises que vehiculen el fort caire emocional de la seua subjectivitat.

Tot plegat, aquest despullament emocional desacomplexat és una manifestació de la fragilitat i la fortalesa viscudes, de la voluntat de vertebrar el seu propi món, fent-se cas, donant-li sentit útil a l'experiència, al sentimentalisme, a 'la pluja'...

Però, sobretot, aquest llibre és un exercici per sanar ferides antigues, les quals l'autora identifica a les seues diverses maneres d'expressió i de vinculació amb els altres i que, ara, amb la perspectiva d'una maduresa conscient, hi reconeix i hi tracta de reubicar per tal de conquerir la seua pròpia pau.