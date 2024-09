Ressenya: "El somriure d'Heràclit"

Autor: Josep Chambó

Editorial: Vincle

Pàgines: 206

ISBN: 978-84-127725-8-6

Preu: 20,00€

Diu Josep Chambó que va escriure El somriure d’Heràclit, perquè estava malalt, fotut, que havia tocat fons, la qual cosa ens fa recordar l’spleen de què parlava Baudelaire i el llibre Un home que dorm de Georges Perec: “un dia, no saps per què, ja no tens ganes de caminar, no tens cap desig, ni t’interessen els mots que, en altres temps, t’assenyalaven el camí. Res ja no t’importa...”.

Però, malgrat tot, Chambó decideix caminar i com un Sant Agustí qualsevol, mitjançant l’escriptura, fa un gran exercici de trobar-se a si mateix. I comença a parlar d’ell i a contar històries del seu passat per reviure el temps perdut, per ressuscitar-lo, i per retrobar-s’hi. I busca les vivències d’aquell xiquet que va ser, que va ser feliç, perquè el van ensenyar a ser-ho, perquè el van estimar.

I aquest és el propòsit d’El somriure d’Heràclit: “compartir la seua vida, en aquell temps, en aquell carrer, i saber que hi ha gent al teu costat i que potser han tingut les vivències i experiències semblants a les seues. I comprovar que no està sol, que caminen al seu costat, perquè és important sentir-se acompanyat, perquè li donen forces i ganes de continuar. I ens submergeix en un món que els que tenim una certa edat encara vam conèixer".

És la història dels personatges d’un carrer que podria ser el de tots els que vam nàixer en qualsevol poble de la Ribera, durant els anys cinquanta o seixanta del segle passat. Escrit amb una “recança intensa” per un home que a través de contar històries, les històries que va viure de xiquet, “tal vegada puga comprendre els esdeveniments que posteriorment han succeït en la seua existència”.