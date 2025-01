Manual de resistència lingüística

El català és una llengua que sobreviu a la contra. A la contra de la pèrdua de la transmissió intergeneracional, de la feblesa de la consciència lingüística, de la pressió administrativa i social del castellà, de l’asfíxia monolingüe digital i, fins i tot, de les envestides polítiques d’aquells sectors que arraconen la llengua pròpia del país per interessos electorals. El català, però, no és l’únic idioma minoritzat que lluita contra vent i marea per la seua supervivència. Arreu del món, hi ha un llistat inesgotable de llengües que batallen dia a dia per mantenir actives les seues constants vitals.

L’alcoià Francesc Gisbert radiografia aquest combat a "La resistència lingüística. Un món de llengües" (Bromera, 2024), on fa un viatge per les terres del Canadà, Nova Zelanda i Amèrica del Sud per narrar històries d’opressió lingüística, separació de xiquets i càstigs a nens per expressar-se en la seua llengua materna. Unes cròniques d’assimilació colonial que tenen el seu reflex en altres experiències protagonitzades per estats de nul·la sensibilitat lingüística, com ara l’Estat francés amb el bretó.

Vestit amb una bata i equipat amb un bisturí assagístic, Gisbert fa un diagnòstic precís sobre com la independència no ha apagat les alarmes de desaparició de l’irlandés; relata l’impacte de la segregació idiomàtica entre el portugués i el gallec per un procés que atresora ressonàncies de la mal anomenada Batalla de València, i exposa les claus de l’èxit de la fórmula basca. L’any 2022, de fet, més del 70% dels joves bascos reconegueren una competència lingüística satisfactòria i, vora un terç, l’ús habitual de l’eusquera.

Un cert desmuntatge dels mites sobre els models de convivència lingüística de Bèlgica i Suïssa, així com una reivindicació del paper que poden jugar els nouvinguts per ampliar l’ús del català, es combina amb una màxima perquè les llengües minoritzades resistisquen l’amenaça latent de la substitució i l’extinció: la voluntat popular per ressuscitar una llengua. És la principal eina de resistència que ofereix un assaig erigit en les seues últimes pàgines a confeccionar una guia ineludible per aquelles persones amb consciència lingüística, per aquells que lluiten contra l’emergència d’ús social que pateix l’idioma del país.