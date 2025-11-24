Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ressenya

Vida d'una abella

Diari d'una abella de Sekaninova

Diari d'una abella de Sekaninova

Va de Llibres

València

Diari d’una abella

Stepánka Sekaninová

Il·lustradora: Linh Dao

Editorial: Edicions Bromera

ISBN: 9788413587493

Pàgines: 40

PREU: 16,50€

Sekaninová, historiadora, reportera i productora de programes de televisió d’entreteniment i infantils a Txèquia, tracta a la seua obra motius com els gossos, els gats, manuals de protocol, quadres, escultures i en aquesta ocasió, les abelles. Autora prolífica, només enguany s’han publicat sis traduccions dels seus llibres a l’estat espanyol.

Un d’ells, aquest diari fictici que apropa la consciència ecològica als més menuts mitjançant el fill conductor de la vida de l’abella Matilda. En un diari que plasma el quefer habitual d’una abella, la seua alimentació, la higiene, el cicle vital, la seua vida durant les estacions de l’any o l’organització social d’un eixam.

Dividit en capítols, comença a la primavera amb el naixement de Matilda, l’abella protagonista. Planteja alguns conceptes necessaris per a continuar avançant i desenvolupa la vida de la protagonista fins a l’hivern tractant la producció de mel i gelea reial, les relacions entre abelles, la mort, els perills externs, les diferents figures: abella reina, obrera, abellot, la pol·linització, el llenguatge de les abelles...

Diari presentat en lletra d’impremta per a lectors de segon cicle escolar, però que també pot interessar als més menuts mitjançant la narració oral recolzada en les imatges de la il·lustradora vietnamita Linh Dao. Dao ens ofereix una narrativa visual que complementa la textual i fa accessible als lectors el món de l’eixam. Aquesta adequació al públic infantil rau en la funcionalitat del format d’aquest diari barrejat amb el text informatiu per tal d’apropar coneixements del món de l’apicultura.

Les il·lustracions són atractives i acolorides amb colors vius i lluents per captar l’atenció dels infants: claredat amb finalitat didàctica. D’aquesta manera, les imatges aclareixen conceptes més complexos com el procés de pol·linització o l’estructura de l’eixam. Les abelles estan personalitzades amb trets humans de tal manera que els insectes generen una sensació agradable.

Un llibre per ajudar a entendre el paper i la importància de les abelles apropant-nos des del coneixement i funcionament d’una societat d’insectes per tal d’adonar-nos que hi ha altres organitzacions a la natura.

