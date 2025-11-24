Ressenya
Vida d’una abella
Va de Llibres
Diari d’una abella
Stepánka Sekaninová
Il·lustradora: Linh Dao
Editorial: Edicions Bromera
ISBN: 9788413587493
Pàgines: 40
PREU: 16,50€
Sekaninová, historiadora, reportera i productora de programes de televisió d’entreteniment i infantils a Txèquia, tracta a la seua obra motius com els gossos, els gats, manuals de protocol, quadres, escultures i en aquesta ocasió, les abelles. Autora prolífica, només enguany s’han publicat sis traduccions dels seus llibres a l’estat espanyol.
Un d’ells, aquest diari fictici que apropa la consciència ecològica als més menuts mitjançant el fill conductor de la vida de l’abella Matilda. En un diari que plasma el quefer habitual d’una abella, la seua alimentació, la higiene, el cicle vital, la seua vida durant les estacions de l’any o l’organització social d’un eixam.
Dividit en capítols, comença a la primavera amb el naixement de Matilda, l’abella protagonista. Planteja alguns conceptes necessaris per a continuar avançant i desenvolupa la vida de la protagonista fins a l’hivern tractant la producció de mel i gelea reial, les relacions entre abelles, la mort, els perills externs, les diferents figures: abella reina, obrera, abellot, la pol·linització, el llenguatge de les abelles...
Diari presentat en lletra d’impremta per a lectors de segon cicle escolar, però que també pot interessar als més menuts mitjançant la narració oral recolzada en les imatges de la il·lustradora vietnamita Linh Dao. Dao ens ofereix una narrativa visual que complementa la textual i fa accessible als lectors el món de l’eixam. Aquesta adequació al públic infantil rau en la funcionalitat del format d’aquest diari barrejat amb el text informatiu per tal d’apropar coneixements del món de l’apicultura.
Les il·lustracions són atractives i acolorides amb colors vius i lluents per captar l’atenció dels infants: claredat amb finalitat didàctica. D’aquesta manera, les imatges aclareixen conceptes més complexos com el procés de pol·linització o l’estructura de l’eixam. Les abelles estan personalitzades amb trets humans de tal manera que els insectes generen una sensació agradable.
Un llibre per ajudar a entendre el paper i la importància de les abelles apropant-nos des del coneixement i funcionament d’una societat d’insectes per tal d’adonar-nos que hi ha altres organitzacions a la natura.
- Algo está cambiando en la movilidad metropolitana de València
- La declaración del dueño del Ventorro contradice partes de las versiones de Mazón y Vilaplana
- Los padres de la niña de Alzira dicen que fue dada de alta en la clínica tras estar cuatro horas en observación y con problemas
- El 'superdomingo' de Maratón, básquet y fútbol amenaza con colapsar València
- La ciudad valenciana en la que menos crece el precio de la vivienda
- Una segunda pasarela sobre la V-30 unirá las pedanías de València con la capital
- La dueña de la clínica dental de Alzira: 'La niña salió aparentemente bien... La anestesista no sabe qué ha podido pasar
- Sanidad se reúne con el anestesista que atendió a las dos niñas de la clínica dental de Alzira