En las últimas semanas, medios de todo el país se han hecho eco de lo que se conoce como ‘apagón de la TDT’. Con el próximo 14 de febrero establecido como fecha límite, la desaparición de los canales de televisión en definición estándar (SD, es decir, en baja definición) será la culminación de la transición a la alta definición (HD), un paso que muchos grupos de comunicación ya dieron hace más de una década, aunque en muchos casos han mantenido las dos cadenas (por eso aparecen por duplicado en muchos aparatos de TV).

Por su parte, las diferentes cadenas autonómicas —dentro de la Forta— están, progresivamente, eliminando sus emisiones en estándar y dejando únicamente el HD. Algunas ya lo empezaron hicieron hacer semanas (como Cat3 y Televisión Canaria, que fueron el 16 de enero) y el resto han ido dando ‘el salto’ hasta este miércoles, 14 de febrero, la fecha límite fijada por el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre.

En la Comunitat Valenciana, la televisión pública, À Punt tiene previsto dar el salto definitivo hoy, 12 de febrero, y los aparatos antiguos se fundirán a negro y aparecerá un mensaje informativo en pantalla.

Solo una minoría de aparatos

Según datos del Gobierno, la actualización definitiva del formato de emisión solo afectará al 2 % de los televisores actuales, puesto que el porcentaje restante están capacitados vídeos en HD o calidad superior. Sea como sea, algunos espectadores se verán obligados a adaptarse a este cambio si quieren seguir disfrutando de sus canales favoritos de Televisión Digital Terrestre, ya sea por medio de la compra de un nuevo televisor, decodificador u otras alternativas.

Según fuentes de la cadena, tras el cierre de la extinta RTVV, À Punt ya se lanzó en 2018 directamente en HD, aunque podía seguir viéndose en estándar, por lo que desde el 10 de junio de 2018, «toda la tecnología va en HD». Por eso, a diferencia de otras autonómicas, no han sido necesarios cambios en platós, cámaras, sistemas de emisión o adquisición de nuevas tecnologías. «A nivel interno, no se está haciendo nada, porque este cambio no nos afecta», apuntan.

Lo que ha hecho la televisión valenciana desde hace un par de semanas es informar a su audiencia mediante rótulos que aparecen permanentemente durante la programación. RTVE, por su parte, tenía previsto eliminar todos sus canales de baja definición (con estándares de resolución inferiores al 720p) el pasado 6 de febrero pero lo aplazó.

Aquellos que disponen de televisor capacitado para funcionar en HD solo tienen que sintonizar sus televisores. En el resto de casos, será necesario comprar un decodificador o dispositivo, o una TV nueva. El cambio afecta tanto si la señal llega por antena como por satélite.

Estos cambios son la culminación del paso de la TDT a la alta definición, que permite que los canales se vean con una mejor calidad de imagen, además de sonido envolvente. La medida está dentro del Plan de impulso al 5G (ya que ahorrará ancho de banda), y también se incluye en los objetivos del Plan de Recuperación y en la Agenda España Digital 2026.