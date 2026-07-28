El eclipse que unirá a millones de personas… y el pequeño gesto que puede marcar la diferencia

Un recuerdo que no deje huella en la naturaleza

Los mejores lugares para observar el eclipse serán también espacios naturales, miradores, campos abiertos o pequeñas localidades que recibirán una afluencia excepcional de visitantes. Precisamente por ello, la experiencia puede convertirse en un ejemplo de turismo responsable. Llevar una bolsa para recoger los propios residuos, evitar abandonar envases, separar correctamente los materiales reciclables y respetar el entorno son acciones tan sencillas como necesarias.

"Cuando estamos en contacto con la naturaleza somos más conscientes de la necesidad de protegerla. Lo primero es no abandonar ningún residuo, pero también podemos ir un paso más allá y recoger aquel que encontremos. Es una forma muy sencilla de evitar lo que en Ecoembes llamamos 'basuraleza': el abandono de residuos en el medio natural", afirma Jorge Serrano, gerente en Aragón, Castilla y León y La Rioja de Ecoembes. Porque el verdadero espectáculo está en el cielo, no en los residuos que puedan quedar sobre el terreno cuando todo termine.

Después del eclipse empieza otra historia

Cuando el cielo recupere su luz habitual y las fotografías ocupen las redes sociales, quedará una pregunta aparentemente sencilla: ¿qué hacer con las gafas del eclipse? La respuesta también habla de cómo queremos vivir este tipo de acontecimientos.

Si las gafas siguen en perfecto estado y los filtros no presentan daños, lo más recomendable es guardarlas cuidadosamente. España vivirá una oportunidad excepcional en los próximos años: tras el eclipse total de 2026 llegarán otro eclipse total, el 2 de agosto de 2027, y un eclipse anular el 26 de enero de 2028. Un auténtico "trío ibérico" que difícilmente volverá a repetirse en décadas.

Conservar las gafas evita fabricar nuevos productos y reduce el consumo de materiales innecesarios. También pueden donarse a centros educativos, asociaciones astronómicas o entidades que promuevan actividades de divulgación científica.

"Mantener buenos hábitos también significa aprovechar al máximo aquello que ya tenemos. Si las gafas siguen en buen estado, conservarlas para los próximos eclipses es una forma sencilla de evitar generar nuevos residuos innecesarios", explica Jorge Serrano, gerente en Aragón, Castilla y León y La Rioja de Ecoembes.