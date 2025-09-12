Lo que empezó como un control rutinario de tráfico ha terminado en el arrepentimiento de un traficante y su abandono del consumo de drogas gracias a una atípica intervención de la Policía Local de Burjassot. Sucedió en la madrugada de este miércoles, 10 de septiembre, cuando dos patrullas de la Policía Local de Burjassot que habían montado un control de tráfico en la calle del Doctor Moliner dieron el alto a un joven de 29 años que circulaba en una moto, después de sospechar que iba drogado por su forma de conducir y por el fuerte olor a marihuana que desprendía. Hasta ahí, todo según lo habitual en un servicio policial de esas características. Pero la historia solo acababa de comenzar