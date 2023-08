Hablar de David Guetta es hablar de éxito asegurado. Por muchos años que pasen, el DJ y productor discográfico siempre consigue transformar sus temas en auténticos «hits», que ocupan las primeras posiciones en todas las listas musicales de los distintos países. Sin ir más lejos, «Baby don’t hurt me», junto a Anne-Marie y Coi Leray, ya acumula más de 18 millones de visualizaciones en YouTube en sólo tres meses. Su última canción «Something to hold on to» junto a Morten, publicada hace 12 días y con más de 219.000 visitas, promete seguir el mismo camino y convertirse en otro de sus éxitos.

El DJ, que actúa asiduamente en Ibiza, regresa este domingo a Cullera para hacer bailar a los más de 300.000 asistentes en el Medusa Festival. El francés es uno de los artistas más esperados de esta edición tras la cancelación del evento el año pasado. El DJ ya estuvo en Cullera en el 2018 y también se encargó de poner el broche de oro a aquella quinta edición. Cinco años después, el artista se convierte en uno de los platos fuertes.

La mesa de mezclas siempre ha sido protagonista en la vida de David Guetta, quien inició su carrera musical cuando sólo tenía 17 años. Han pasado casi cuatro décadas desde que el francés empezara a pinchar en una discoteca en el centro de París. En aquella época, los DJs no tenían el reconocimiento que tienen actualmente, por lo que su camino no fue nada fácil.

Tras un viaje a Londres, decidió invertir todos sus ahorros en los discos de música electrónica y, al regresar a la capital francesa, llegó a un acuerdo con los dueños de las discotecas. No fue hasta finales de los 80 cuando empezó a trabajar como DJ y a aparecer en los medios. A inicios de los 90, decidió tomar la dirección artística de un antiguo cabaret y, a partir de ese momento, empezó a adquirir discotecas. No obstante, en 2002 decidió cerrarlas para dedicarse a la producción discográfica. Tres años despúes, alcanzó el número 1 las listas dance por toda Europa con «The world is mine». Desde ese momento, todos sus temas y colaboraciones se han convertido en auténticos éxitos como «I gotta feeling», «Hey mama», «Titanium» o «Don’t you worry». Por eso, no es extraño que en 2011 fuese considerado el mejor DJ del mundo, por la revista DJmag.

Sus éxitos volverán a sonar en Cullera en una noche que promete ser inolvidable.