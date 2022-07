Llegó a València con solo veinte años y con un traspaso que en su día generó controversia. Thierry Rendall ya ha vivido la cara y la cruz como futbolista en Mestalla y ahora el lateral derecho está ante su cuarta temporada en el equipo.

Esta va a ser su cuarta temporada en València... ¿Nota que ya es un jugador importante en el equipo? ¿Cómo ha sido ese proceso de evolución?

Me siento muy bien aquí en el equipo. Son varios años y me siento ya importante. Llegué con 20 años, ahora es mi cuarta temporada, con la ayuda de mis compañeros he ido creciendo. Aún me queda mucho por crecer y madurar.

¿Siente ahora el cariño de la gente?

La gente se identifica con mi historia en Valencia. Empecé mal, la gente me criticaba al principio pero es normal porque es fútbol. Yo he seguido trabajando y ahora estoy demostrando que puedo ayudar en este club y la gente se da cuenta y me felicita por ello. Estoy muy contento.

¿Qué le queda por mejorar?

Físicamente me encuentro muy bien, pero tengo que entender un poco más el juego. A veces creo que corro un poco más porque no estoy bien posicionado y eso voy aprendiendo con los partidos. La velocidad desde pequeño fue una cosa que es mi fuerte y trabajo sobre eso también.

Le tiene que dar confianza ver que ha cambiado la situación y que ahora la gente le aplaude.

Desde el primer día que llegué aquí me dijeron que a la gente del Valencia les gustan muchos los jugadores que se esfuerzan dentro del campo. El primer año no tuve muchas oportunidades para hacerlo, pero luego el tiempo me ha dado la oportunidad para asegurar mi puesto y lo he hecho bien.

¿Cómo es trabajar con Gattuso?

Para mí es perfecto. Cuando era pequeño le miraba jugar y me identificaba mucho con él. Desde pequeño soy un jugador fuerte, agresivo, que estoy dentro del partido. El míster desde que llegó el primer día nos pide eso. Que tenemos que estar intensos, rápidos, enfocados en el partido y tener confianza en nosotros para jugar fuerte.

¿Cambia mucho la idea de juego con él?

No. Necesitamos algo así que nos dé confianza para jugar. Tenemos jugadores con mucha calidad y necesitamos alguien que nos dé esa confianza para jugar al fútbol. El míster está increíble con nosotros, me está gustando mucho.

¿Impone respeto tener como líder del vestuario a un campeón del mundo o al revés os genera más confianza?

Nos genera más confianza. Él ya estuvo en nuestro lado y sabe lo que nosotros sentimos. Eso es muy bueno por que nos pasa su idea de juego muy fácil, aunque lleva poco tiempo aquí y es difícil el idioma, su manera de ver el fútbol no está gustando mucho.

¿Cuál es el siguiente paso para seguir mejorando como equipo para ser más fuertes?

Tenemos que ser un poco más intensos y presión más arriba. Eso nos falta. El año pasado en los partidos que teníamos contra los equipos grandes estábamos presionando arriba y en otros nos íbamos abajo, tenemos que ser constantes el año entero. El míster nos aprieta con eso.

¿Hacéis piña en el buen sentido y bromean contra el resto ¿Qué ambiente se respira?

Tenemos un equipo muy bueno, joven, por eso nos ayuda a todos. Hay muy buen ambiente en el vestuario.

¿Qué objetivo se marca para este año para seguir creciendo?

Quiero seguir trabajando al máximo que pueda para ayudar al club, pero como todos los jugadores tengo mis objetivos personales. Quiero jugar casi todos los partidos, hacer asistencias y goles que creo que le hace falta a mi juego. La gente habla de que soy rápido, soy fuerte... pero tengo que las estadísticas de asistencias y goles tengo que mejorarlas.

¿Es inevitable pensar que está ahí el Mundial?

Estoy centrado en el Valencia. Si estoy bien aquí creo hay muchas posibilidades de ir a la selección absoluta a Catar. Trabajo día a día y si tengo que ir, bien.

¿Habla con Guedes de jugar el Mundial juntos y que se quede en el Valencia?

La gente sabe que siempre hay posibilidades de salir o de quedarse, no me gusta hablar mucho de eso con Gonçalo (Guedes). Tenemos que trabajar juntos para ganar partidos en Valencia.

La afición del Valencia está viviendo unos años difíciles con el equipo, aunque está algo alejado de lo que pueda pasar algo del campo... ¿Qué le diría a la afición para que vuelva a estar con el equipo?

A la afición nunca podemos decirle nada porque desde que llegué la afición me llamó mucho la atención, no sabía que la grada era tan fuerte. Siempre que voy a Mestalla y veo a la gente me da mucha ilusión y notamos su empuje.