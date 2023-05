"Llevo desde octubre para conseguir cita" lamenta un ciudadano que lleva desde primera hora de hoy haciendo cola para acceder a las oficinas municipales del padrón del Ayuntamiento de València en la calle Periodista Azzati. "Es muy triste -señala este joven-, estamos sufriendo aquí -bajo el sol y con calor- cuando se podría hacer la gestión de otra manera". Por ende, "llevo desde octubre intentándolo -conseguir cita-pero es imposible", además en la junta de distrito "de Ciutat Vella, te dan cita de aquí a 5 meses".

Las quejas de este hombre, en cuanto a la mala organización y la escasez de personal en el padrón municipal, son compartidas por decenas de personas, que desde hace meses hacen largas colas durante horas para ser atendidas. Esta mañana se ha vuelto a repetir la imagen de los últimos días. Una empleada municipal ha repartido paraguas, negros y verdes, a los ciudadanos que están en la cola, para tratar de hacerles más llevadera la espera y para proporcionarles una mínima sombra. Pero el problema de fondo, sigue sin arreglarse. Incluso como denunciaba una abogada venezolana en Levante-EMV hace pocos días, se cobran hasta 30 euros para hacer colas por otras personas, en particular entre inmigrantes.

Desde las 8 menos cuarto haciendo cola

Otra señora decía a mitad de mañana: "Llevo en la cola desde las 8 menos cuarto de la mañana, primero me han mandado a una puerta y luego a otra. Todo para un papelito que me hace falta y que tardan cinco minutos en hacérmelo". Lo peor sospecha esta mujer es que le queda "por lo menos otra hora y media de espera, lo que significa que no me van a atender porque cerrarán". Por su parte, ora usuaria se lo tomaba con más filosofía. "Yo no puedo estar de pie -contaba a Levante-EMV- así que voy andando todo el rato, cola arriba, cola abajo, para hacer tiempo. Cuando me canso -añadía- me cruzo a la parada de la EMT y me siento para descansar un poco". Y así va gestionando la larga espera.

La idea de repartir paraguas para proporcionar sombra a los contribuyentes también ha recibido críticas de toda clase. Un chaparrón de críticas en plena precampaña electoral con vistas al 28 de mayo, por parte del PP y de Ciudadanos. "En lugar de poner más personal, la solución de Compromís y PSOE ha sido repartir paraguas a los usuarios", ha declarado el número 2 del PP en la candidatura a València Juan Carlos Caballero. Otra joven que guardaba cola en el padrón también se refería a los comicios y a los parasoles. "Supongo que como vienen elecciones pronto, se les ha ocurrido lo de los paraguas, pero yo no lo veo", señalaba esta mujer.