El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de València y candidato a la alcaldía, Fernando Giner, ha proyectado la València del futuro con el soterramiento de las vías de Serrería, el tridente verde para coser la ciudad de norte a sur y de este a oeste, y el soterramiento del tramo de la Ronda Norte entre los caminos de Farinós y Les Fonts. En este sentido, Giner ha recordado que el soterramiento de las vías de Serrería ha sido durante toda la legislatura una de las grandes propuestas de la formación liberal, hasta el punto de presentar iniciativas a pleno. “Nosotros ya presentamos una moción para adelantar el dinero desde el Ayuntamiento y soterrar las vías de Serrería de una vez por todas, aunque luego se lo tengamos que pedir a otras administraciones”, ha indicado. “Lo que no podemos permitir es que esa herida siga abierta en nuestra ciudad en pleno 2023, y que el Jardín del Turia todavía no llegue hasta el Mediterráneo”, ha denunciado. “Pero el gobierno de Ribó rechazó la idea, y luego hemos tenido que observar algunos bandazos más que cuestionables que nos llevan a dudar de su credibilidad cuando dicen que van a hacer esa obra”, ha valorado.

"Aberrantes pasarelas para cruzar las vías"

“En verano de 2022 la Concejalía de Urbanismo que dirige el PSOE presentó un proyecto de PAI del Grao con unas aberrantes pasarelas para cruzar las vías, lo cual ya daba una pista de sus pocas intenciones de soterrar las vías. Por eso, cualquier propuesta posterior no nos convence en absoluto”, ha valorado. Además, ha explicado que Ciudadanos preguntó en el Congreso de los Diputados por un estudio informativo que debería haber hecho el Gobierno de Sánchez sobre Serrería. “¿Y la respuesta? Que no está ni empezado. Eso es lo que le preocupamos al PSOE”.

“Pero tampoco nos convence el PP, que fue a hacerse una foto a las vías cuando tuvo más de 20 años para hacer algo y ahí siguen. Además, Giner ha recordado que fue el gobierno de Rajoy quien elaboró un Plan de Infraestructuras desde el Ministerio de Fomento para que este tipo de obras no las pudiera financiar el Estado y recayeran sobre las administraciones locales y autonómicas. “Por lo tanto, ya ha quedado suficientemente probado que no podemos dejar ese proyecto en manos del bipartidismo”.

Igualmente, Giner ha explicado que el soterramiento de las vías de Serrería es indispensable para poder realizar el Tridente Verde de València, otra de las grandes propuestas de la formación liberal durante la legislatura. “Junto con el soterramiento de las vías, nosotros también proponemos la creación de un tridente verde para coser toda la ciudad: de este a oeste por todo el Jardín del Turia hasta el Mediterráneo, y luego conectarlo con un eje norte-sur desde Alboraya hasta El Perellonet”, ha explicado.

Infraestructuras clave

Por su parte, Giner también ha recordado que el valencianismo del siglo XXI pasa por exigir las infraestructuras necesarias para el crecimiento y proyección de la ciudad, tales como el Corredor Mediterráneo o terminar la ampliación del puerto. “La obra ya se hizo en 2012, y ahora lo único que podemos hacer es acabarla y potenciar el desarrollo logístico del puerto”, ha considerado. “Si me lo hubieran preguntado antes de hacer el dique, probablemente habría pedido que se hiciera en otro sitio. Pero ahora, quitar esos escombros sería peor que terminar la ampliación”, ha señalado. Además, ha recordado: “Yo ya le dije a Ribó que si me demostraba que acabar la obra iba a dañar más las playas del sur, yo renunciaba a mis ideas y me ponía de su parte. Pero de momento, no me ha traído un solo papel, y no ha sido por falta de oportunidades. Por lo tanto, creo que lo más sensato es terminar la ampliación del Puerto”.

Vertebración del centro

Además, Giner ha lamentado el caos del urbanismo entre PSOE y Compromís: “El ejemplo más claro lo tenemos en el centro. La calle Colón la hace uno y Guillem de Castro lo quiere hacer el otro. Los dos partidos en el gobierno juegan a repartirse la ciudad y no tienen ningún plan ni estrategia. Por eso, yo lo que propongo es que todo el centro esté vertebrado y unificado de manera que sea coherente, desde la Calle Colón hasta la Plaza de la Reina. Ampliar los espacios peatonales y crear un gran paseo, pero con sentido y no a parches, que es lo que está pasando con la Plaza del Ayuntamiento, la calle Colón, la Plaza de la Reina, Guillem de Castro y toda la zona”, ha indicado.

Asimismo, Giner ha prometido que el urbanismo de ‘pensat i fet’ se acabará desde el minuto uno. “Apostamos por una ciudad más amable con el peatón, pero con sentido común, criterio y, sobre todo, consenso. Proyectos de pensat i fet como las supermanzanas no van a llevar nuestra marca”.

Desarrollos urbanísticos

Finalmente, Giner ha considerado un “absoluto fracaso” la política urbanística del gobierno de Ribó, y ha prometido desatascar todos los planes pendientes en los barrios de Valencia. “El Plan General es de los años 80 y está totalmente obsoleto. Este gobierno de comprometió a hacer uno nuevo mediante áreas funcionales en los barrios y el resultado habla por sí solo: 17 de los 23 planes no están ni siquiera empezados, y solo uno está acabado del todo: el de Ciutat Vella”, ha indicado al respecto.

“Los planes son imprescindibles para determinar las dotaciones públicas que necesitan los barrios, el desarrollo de vivienda o aparcamiento. En 2023, es obvio que la situación no es la misma que en los 80. Sin embargo, no se ha avanzado nada”. Así, ha recordado que planes como el de Ciudad Fallera y Orriols-Torrefiel siguen sin estar empezados, mientras que otros como Nazaret y Patraix están atascados en la Generalitat. “Sin embargo, con estos no han metido tanta prisa como con el Plan Cabanyal. Se ve que tanto Ribó como Gómez ven estos barrios como barrios de segunda”, ha concluido.

Asimismo, también ha recordado que los planes especiales de las pedanías “siguen igualmente atascados”. “De 15, solo estás iniciados Casas de Bárcena y Castellar”, ha apuntillado.