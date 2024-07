Rechazado el intento de eliminar el "encierro infantil simulado"

El encierro infantil por Ciutat Vella ha vivido una nueva parada en el Ayuntamiento. Durante la Comisión de Participación, Compromís ha intentado presentar un acto alternativo. Sin embargo, se han encontrado con una negativa de prodecimiento: "una comisión no puede anular la decisión de una junta de distrito. No tenemos capacidad ni competencia para ello y, sobre todo, no podemos desmontar el concepto de descentralización. Estaríamos vulnerando las competencias de los consejos de distrito y aquí, lo que se estaba pretendiendo, es anular literalmente una decisión y hacer otra en su lugar" ha asegurado la concejala titular, María José Ferrer San Segundo.

Compromís había presentado, a través de la concejala Gloria Tello, que se "transformara", el encierro infantil -ellos mismos lo reconocen como "simulacro"- en "una jornada pionera de concienciación infantil hacia el respecto a los animales, enmarcada en el Día Internacional de la Infancia, que se celebra el próximo 20 de noviembre".

"No podemos rectificar la voluntad popular"

La propuesta ha sido rechazada por, según San Segundo, "una cuestión preliminar, jurídica. No entramos en el hecho como ta, sino en que no podemos rectificar la voluntad expresada por la junta de distrito. Compromís habla de "transformar", pero todos sabemos que lo que se pretendía era anular un festejo y cambiarlo por otro. En lo único que se parecían era en que aparece la palabra "animales". Hemos consultado a los servicios jurídicos y al personal técnico y no podemos ni debemos revocar la voluntad".

Hay que recordar, en cualquiera de los casos, que se trata de una ayuda de 200 euros para una merienda entre los niños participantes, puesto que los elementos de la actividad -unas carretillas que simulan toros- ya las proporciona el propio autor de la propuesta, el diputado y hasta la semana pasada vicepresidente del Consell, Vicente Barrera.

Compromís ha hecho de este tema una razón de fe. Días después mostró una cartelería a repartir por las calles de Ciutat Vella -para un festejo que aún no tiene ni siquiera fecha- y ha jugado la baza de unir al PP con Vox: "el gobierno de Catalá ha demostrado no tener fisuras en cuanto a continuar apostando por el fomento del maltrato animal y en poner en peligro los derechos e intereses de los niños y niñas”.

"En otros lugares, Compromís lo apoya"

San Segundo recordó, sin embargo, que "se trata de un festejo que es legítimo que guste más o menos, pero que en otros ayuntamientos que gestiona Compromís se celebran y los apoyan. Incluso con animales vivos".

Ahora queda que el promotor del festejo, el propio Barrera, presente la documentación definitiva para que pase los filtros municipales, incluyendo la ocupación del dominio público. Resulta evidente que no tendrá lugar hasta, como poco, después del verano en alguna calle de Ciutat Vella. Al tratarse de una simulación de astado -que se utilizan en otras fiestas temáticas en la ciudad- no será necesario el vallado de la calle o plaza.