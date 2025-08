Problemas de seguridad, robos y convivencia en la Marina de València

El concejal de Compromís Ferran Puchades ha denunciado que el Ayuntamiento de València se ha quitado de encima la responsabilidad de la vigilancia y prevención de cualquier actuación delictiva o que afecte a la convivencia en La Marina poniendo de manifiesto la "desidia de la alcaldesa", María José Catalá, hacia la gestión de este espacio y de su futuro.

La disolución del consorcio que gestionaba La Marina está comportando muchos problemas en la gestión cotidiana de sus espacios, tanto en lo referente al mantenimiento de las instalaciones, renovación de infraestructuras y la planificación de las futuras actuaciones. Pero una de las cuestiones más importantes que está quedando gravemente afectada por la situación es la inseguridad y problemas de robos y convivencia que se están sufriendo. De hecho, los empresarios que tienen instalados allí sus negocios ya alertaron, en la reunión celebrada el pasado 30 de junio con representantes de la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento de València, de los problemas que recientemente han sufrido y que se han agravado con la desaparición de los servicios de vigilancia privada que tenía contratados el extinto consorcio y que ninguna administración ha cubierto, generando un vacío en materia de seguridad.

Nadie asume el liderazgo

Para el concejal de Compromís Ferran Puchades, “esta es la demostración más clara del desbarajuste en que ha dejado Catalá la gestión de La Marina, que ha pasado de ser un espacio recuperado para la ciudadanía a un espacio que se está convirtiendo en un territorio sin gobierno, en el que cada administración mira hacia un lado e intenta colocar las responsabilidades en el de enfrente, sin que nadie asuma la dirección y el liderazgo de su gestión.”

Puchades ha denunciado que, en la propia acta de la reunión, la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento de València únicamente han demostrado que no tienen ningún interés en garantizar la seguridad de los negocios y sus clientes y de la ciudadanía que acude a La Marina, cuando manifiestan que no tienen competencias en seguridad ciudadana. Para Puchades, "es una poca vergüenza decirle a los empresarios de La Marina que la Policía Local no tiene competencias en seguridad ciudadana y después ponerse todas las medallas cuando se publican los índices de criminalidad de la ciudad". Puchades explica que "si es cierto que no tiene competencias, lo es siempre y en todas las ocasiones, no sólo cuando toca hacerse fotos. En todo caso, la Policía Local tiene funciones de auxilio a la Policía Nacional en seguridad ciudadana y es su obligación y competencia realizar trabajo de prevención y patrullaje por toda la ciudad."