Guerra a las zanjas que afean la ciudad de València

Se acabaron las parches y zanjas con acabados de cualquier manera y escasa calidad de los materiales que acaban cediendo al paso de los vehículos y provocando irregularidades en la calzada. Ese es al menos el objetivo de la nueva Ordenanza de zanjas y catas en dominio público que redactará el Ayuntamiento de València y cuyo objetivo es mejorar la calidad de las intervenciones que se hacen en València, para que "el acabado final mejore el aspecto de la ciudad”. Así lo ha anunciado este lunes Juan Giner, concejal de Urbanismo y alcalde en funciones, durante su visita a las obras de canalización del suministro de gas que se están llevando a cabo estos días en la calle Bèlgica. El hecho de que haya calles como el efe Xàtiva-Guillem de Castro, las Grandes Vías o la avenida Nou d'Octubre, por citar algunos ejemplos, donde la elevada cantidad de servicios existentes en el subsuelo obliga a hacer obras cada poco tiempo de las distintas compañías deteriora la calzada. La ordenanza se anuncia justo en verano cuando más obras que suponen ocupación de vía pública se realizan aprovechando el parón estival.

Para acabar con grietas, fisuras, agujeros, socavones, hundimientos y otros desperfectos se llevará a cabo este verano el reasfaltado de la Gran Vía Marqués del Turia. Hacía 35 años que no se llevaba a cabo una actuación global en esta transitada arteria. El proyecto consiste en la renovación de la infraestructura viaria de la Gran Vía con pavimento fonoabsorbente. Tal como se recoge en el Sistema Integral de Mantenimiento Eficiente de Pavimentos Urbanos (Simepu).

Esta ordenanza tiene por objeto "regular, dentro del ámbito municipal, las condiciones técnicas y criterios de coordinación a que deben sujetarse las obras de zanjas, calas, catas y sondeos, para la instalación de servicios públicos o particulares en el subsuelo, suelo y vuelo de dominio y uso público municipal”. La norma municipal en vigor data del año 1997, por lo que era necesario actualizar su contenido y adaptarlo a las condiciones actuales. Se trata de una tarea que acometerá el Servicio de Obras y Mantenimiento de Infraestructuras del Ayuntamiento de València. El nuevo nombre del texto regulador será 'Ordenanza de obras en el dominio público municipal para la instalación de servicios públicos'.

Un 17% más de zanjas

El edil de Urbanismo ha adelantado que “durante el mes de septiembre se le dará un nuevo impulso”. Dos de los rasgos destacados de la nueva ordenanza inciden en la necesidad de evitar las cicatrices originadas al abrir las zanjas y los hundimientos del firme en las zonas reasfaltadas, tal como "ha sucedido en alguna ocasión". Desde junio de 2023, se han autorizado 57.775 zanjas en toda la ciudad. De ellas, un total de 15.043 son obras de particulares solicitadas por las comunidades vecinales. Cabe reseñar que estas últimas se han incrementado un 17,1% en relación al mismo periodo anterior al 2023.

Para coordinar toda esta labor nació en 1992 la Oficina de Coordinación de Obras de Valencia (Ocoval), con sede en la avenida Cardenal Benlloch. Esta entidad es una Agrupación de Interés Económico (AIE) conformada por el Ayuntamiento de València y empresas privadas como Telefónica (operador de telecomunicaciones); I-DE Redes Eléctricas Inteligentes (distribuidora de electricidad del Grupo Iberdrola); Nedgia Cegas (compañía distribuidora de gas de Naturgy); y Emivasa, la empresa mixta creada por el Ayuntamiento y Aguas de Valencia para gestionar el servicio público de suministro y el abastecimiento domiciliario de agua potable a la ciudad de València.

Un centenar de obras en marcha

Ocoval tramita las licencias de acometidas de servicios, la gestión de incidencias detectadas en la conservación de la vía pública, la tramitación de licencias para colocar soportes publicitarios en parcelas y medianeras, la información de las obras en vía pública que se están ejecutando en la ciudad y de las previstas, además de facilitar la comunicación con las compañías de servicios y el Ayuntamiento y vigilar la calidad y la seguridad de las zanjas de particulares y compañías de servicios públicos que se ejecutan en València.

Ahora mismo hay en marcha un centenar de obras menores en la ciudad, tanto las impulsadas por el Consistorio a través de los servicios municipales como el Ciclo Integral del Agua en Marqués del Turia, Ferran el Catòlic, Primat Reig o Alfahuir, tal y como figuran en Ocoval, que ofrece un mapa actualizado con la situación de cada una de ellas.