El ‘boom’ de Malilla obliga a construir dotaciones públicas a contrarreloj

Malilla lleva años dejando de ser una de las zonas agrícolas de València para convertirse en uno de los barrios más poblados, con un censo actual de 26.253 residentes, casi 10.000 más que hace 30 años. Su crecimiento sin aparente límite —aún tiene margen para sumar más vecinos— amenaza con desbordar los recursos públicos, de modo que el ayuntamiento está esprintando para acompañar la nueva vivienda de dotaciones.

Esta semana la alcaldesa María José Catalá y el conseller de Educación, José Antonio Rovira, visitaron las obras del CEIP 106 de Malilla, que avanzan a buen ritmo y darán servicio a 735 escolares. Los 176 alumnos del centro Fernando de los Ríos ocuparán una línea de este nuevo colegio en 2026 —con una inversión de 14 millones—, pero además quedarán otras dos líneas libres para dar cabida a toda la población joven del barrio. Catalá explicó que se está trabajando «a contrarreloj con la empresa» encargada de la edificación.

Justo enfrente del futuro colegio, el ayuntamiento ha colocado un cartel anunciando una nueva instalación deportiva, extraída de los presupuestos participativos y con 240.000 euros de inversión. La nueva infraestructura tendrá una pista de baloncesto, una de voleibol, tenis de mesa y jardines en un espacio de 1.733 metros cuadrados. Las obras del proyecto se adjudicaron en abril y pretenden compensar la falta de espacios urbanos lúdicos en este barrio en expansión.

En el mismo entorno también se está edificando un centro sociocultural con una inversión de 6,6 millones de euros. El espacio albergará cinco nuevos equipamientos municipales: biblioteca, Centro de Mayores, un Centro de Juventud, y una sede de la Universidad Popular. El centro contará con tres plantas y mil metros cuadrados de superficie útil, tendrá una explanada peatonal de 625 metros cuadrados, y la previsión es que las obras finalicen en agosto de 2026.

Asimismo, el barrio ha estrenado hace apenas un año su centro de salud, con unas dimensiones hasta cinco veces mayores que el centro que funcionaba hasta entonces. Con la ampliación de superficie y tras una inversión de más de 5 millones, las consultas de Medicina Familiar pasaron de 10 a 16, y las consultas de Enfermería de 3 a 10. En el área de Pediatría, se pasó de 3 a 5 consultas, y de 1 a 3 consultas de Enfermería Pediátrica.

Nueva comisaría

Finalmente, el ayuntamiento tiene en ejecución las obras de construcción de una nueva Comisaría de Malilla, sede de la Segunda Unidad de Distrito de la Policía Local de València, que estará ubicada entre las calles de Vicent Marco Miranda, Aarón Vidal López y Joaquim Benlloch. En total son cinco grandes dotaciones, alguna ejecutada y la mayoría en camino, para aliviar la importante transformación del barrio.

Un cambio al que están contribuyendo considerablemente el PAI de Malilla Norte —bastante avanzado— con 158 de renta libre y 51 de protección pública, 32.000 m2 en dotaciones y 15.500 m2 en zonas verdes. Y el recientemente activado PAI de Malilla Sur con 300 viviendas de renta libre y 113 viviendas de protección pública, 31.500 m2 dotacionales y 320 m2 de zonas verdes.

Por último, en lo que se refiere a movilidad, el Plan Director de la EMT contempla cubrir el aumento de demanda reforzando la oferta de la línea 18 que une Malilla con las universidades, o prolongando la actual línea 8 para conectar el barrio con el aislado Turianova. Pendiente queda la futura L12 de tranvía, que llegará del centro de Valencia a La Fe con cuatro nuevas paradas, incluida una en Malilla.

La explosión demográfica del barrio, que no solo se deja ver en la obra privada o pública -algunas fallas como García Lorca-Olta han duplicado los socios en pocos meses-, va de la mano de una transformación también socioeconómica, pues dentro se están levantando torres residenciales con precios inaccesibles para los vecinos del que sigue siendo uno de los barrios más humildes de València. Los precios ya se han disparado, falta ver qué ocurre cuando se concluya el túnel ferroviario del Parc Central.