Así está la muralla islámica, en espera de que se retomen las obras de rehabilitación para hacerla visitable

Redacción Levante-EMV

Así está la muralla islámica, en espera de que se retomen las obras de rehabilitación para hacerla visitable. El nuevo proyecto integrará en el centro de interpretación los restos de las viviendas de época andalusí hallados en las excavaciones.

