La niña rescatada en el naufragio de Indonesia viajará a València en los próximos días

La niña rescatada tras naufragar la embarcación en la que viajaba junto a parte de su familia en Indonesia regresará en los próximos días a València, mientras su madre, rescatada junto a ella, seguirá en el país, donde siguen las tareas de búsqueda de las cuatro personas desaparecidas.

Así lo ha explicado a EFE Enrique Ortuño, abuelo materno de la pequeña, quien ha señalado que el padre de la menor ha viajado ya a Indonesia para traer de vuelta a la niña.

La madre, Andrea Ortuño, se quedará en el país para seguir las labores de búsqueda de su marido, Fernando Martín, y de los tres menores desaparecidos.

Según han aclarado fuentes cercanas a la familia después de la confusión inicial con las identidades, los menores desaparecidos son un hijo de Fernando Martín -de una relación anterior- y otros dos de Andrea Ortuño, de su relación previa con el padre de la niña rescatada.

Los equipos de rescate de Indonesia han reanudado y ampliado este domingo el área de búsqueda de las personas desaparecidas desde el viernes tras el naufragio de la embarcación en la viajaban en aguas de la isla de Padar, al este de Bali.

Los cuatro desaparecidos son Fernando Martín Carreras, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF; uno de sus hijos y dos de los hijos de Andrea (un niño y una niña), quien también viajaba en la embarcación y fue rescatada, junto a otra de sus hijas, además de cuatro tripulantes y un guía turístico.

El padre de esta niña y de dos de los menores desaparecidos se encontraba en Montevideo, donde había ido a visitar a su familia, y ya ha viajado hasta Indonesia.

El otro menor desaparecido es hijo de Fernando Martín y de otra pareja anterior, Silvia García, residente en Valencia y quien se encuentra en un estado de "profunda devastación emocional", según ha afirmado a EFE un amigo íntimo de la familia.

Fernando y Andrea tienen en común un bebé, fruto de su reciente matrimonio, que no viajó a Indonesia y se quedó en Valencia con sus abuelos maternos, ha explicado Ortuño.

El hermano de Andrea, Álvaro, ha viajado también al país asiático para acompañar a su familiar mientras duren las tareas de rescate.

Allí ha grabado un vídeo para agradecer el trabajo de los equipos de rescate, que han reiniciado la búsqueda de los cuatro desaparecidos a las 6:30 hora local (22.30 GMT)", según ha declarado a EFE Fathur Rahman, director del operativo en la región de Maumere.

Desde lo más profundo de mi corazón, quiero dar las gracias a todas las personas y grupos que están involucrados en las labores de rescate (...) Sin vosotros no habría esperanza, seguid adelante", ha afirmado Álvaro Ortuño en vídeo difundido desde Indonesia.

La familia ha solicitado que la búsqueda de los desaparecidos no finalice tras los 4 o 6 días que marca el protocolo, sino que se extienda hasta recuperar sus cuerpos.

Ortuño ha destacado la unidad institucional que está percibiendo tanto por las autoridades españolas como indonesias, que están incrementando los medios materiales de búsqueda, y ha afirmado que se sienten "muy arropados" en estos momentos tan difíciles para ellos.

Por su parte, la Embajada de España en Yakarta continúa prestando toda la asistencia consular a las personas afectadas por el naufragio y haciendo seguimiento permanente de las labores de rescate en marcha, según han informado fuentes de Exteriores.