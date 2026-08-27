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València refuerza la señalización en dos puntos negros del tráfico

El ayuntamiento mejora la seguridad vial en las glorietas de las avenidas Joan XXIII y Germans Machado para reducir la siniestralidad

València mejora la señalización en varios cruces

València mejora la señalización en varios cruces / Levante-EMV

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Redacción Levante-EMV

València

El Servicio de Movilidad del Ayuntamiento de València, en colaboración con la Policía Local, ha finalizado los trabajos de señalización orientados a incrementar la seguridad vial en las glorietas situadas en la confluencia de las avenidas Joan XXIII y Germans Machado, un punto de alta siniestralidad detectado en el norte de la ciudad.

La intervención, similar a la que se ejecutó en la glorieta de la plaza Saragossa hace unos meses, se ha centrado en optimizar la señalización y la delimitación de los carriles de la rotonda con el objetivo de canalizar de forma correcta los desplazamientos de los vehículos. Hasta el momento, uno de los principales problemas detectados consistía en los trenzados al abandonar la glorieta hacia los diferentes ramales, una circunstancia que provocaba situaciones de peligro y colisiones frontolaterales. Mediante la nueva pintura y la canalización de los movimientos, se pretende evitar esta problemática.

Esta actuación se desarrolla a petición de la Policía Local en el marco del Plan Vector 2026-2030, cuyo fin es reducir a la mitad las personas fallecidas y heridas graves en 2030. El Plan Vector se apoya en la coordinación constante entre el Departamento de Análisis Viario de la Policía Local y el Servicio de Movilidad. Gracias a la combinación de la detección de la siniestralidad por parte de los agentes y las actuaciones en materia de seguridad vial, en estos primeros meses del año se han reducido un 8,64% las colisiones frontolaterales con implicación de peatones o vehículos de micromovilidad.

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València mejora la señalización en varios cruces / Levante-EMV

Entre estas actuaciones recientes destaca la supresión del ámbar intermitente en 20 cruces conflictivos de la ciudad —como los entornos de Mestalla y Exposició—, donde la coincidencia entre el verde peatonal y el ámbar vehicular concentraba un alto porcentaje de atropellos.

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