Listas para fundir en bronce las primeras esculturas de la ruta literaria de València

Doña Manuela y el niño aragonés, dos de los protagonistas principales de la reconocida novela ‘Arroz y tartana’, del ilustre Vicente Blasco Ibáñez, serán fundidas en bronce para ser las primeras esculturas de la ruta de personajes literarios y cinematográficos de la ciudad de València que se instalen en la calle. Tras finalizar el modelado en barro de ambas creaciones, realizadas por el artista Alfredo Llorens, las piezas ya están en Arganda del Rey (Madrid) para iniciar los trabajos de fundición. Esta escena será instalada antes de final de año en la plaza del Mercat.

“Este es un paso más para que la ruta de los personajes literarios y cinematográficos de València llegue a las calles de la ciudad. Con la fundición en bronce de Doña Manuela y el niño aragonés, estas esculturas diseñadas por Alfredo Llorens van a ser una realidad y a final de año se instalarán en la plaza del Mercat”, ha asegurado el concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales, José Luis Moreno.

Por su parte, el grupo escultórico de Mortadelo y Filemón, de la película ‘La gran aventura de Mortadelo y Filemón’, de Javier Fesser, la escena elegida para ser la siguiente en colocarse, se instalará pasadas las Fallas de 2027 en el entorno de la Calle de Dalt, en el barrio de El Carme.

En su propuesta, Alfredo Llorens representa al niño aragonés tal y como aparece descrito en ‘Arroz y tartana’: ataviado con “un traje de pana deslustrado en costuras y rodilleras y el pañuelo anudado a las sienes con una estrecha cinta”.

Por su parte, para la representación de Doña Manuela, Llorens se remite a la descripción del personaje que da inicio a la citada novela: “envuelto el airoso busto en un abrigo cuyos faldones casi llegaban al borde de la falda, cuidadosamente enguantada, con el limosnero al puño y velado el rostro por la tenue blonda de la mantilla”, si bien prescindiendo de la mantilla para poder lucir el rostro de la protagonista.

“El niño aragonés es memoria de la ciudad y es testimonio de una sociedad al fin empática, que le reconoce y le consagra en símbolo de lo que fuimos. Una sociedad en donde, incluso en medio de tiempos difíciles, la infancia nos importa a todos”, señala Llorens sobre su diseño para este personaje de Blasco Ibáñez. En el caso de Doña Manuela, el artista describe su vida como “no ejemplar, en unos tiempos en que las sufragistas dan incluso sus vidas por los derechos de todas las mujeres, pero muestra claramente un coraje y una determinación, incluso en su naufragio, que la asemeja a Emma Bovary o a Ana Ozores, y que la eleva en nuestra apreciación respecto a la visión superficial que ofrecen sus errores desde la perspectiva actual, casi siglo y medio después”.

El escultor, Alfredo Llorens

Doctor en Arte, Alfredo Llorens es profesor en el Departamento de Escultura de la Facultad de Bellas Artes de València, compaginando la docencia con su desempeño como escultor profesional. A nivel laboral, ha ejercido durante dos décadas como escultor para la marca Lladró, diseñando y realizando alrededor de un centenar de referencias. Es autor, asimismo, de obras figurativas monumentales en bronce como el Monumento al arquitecto Rafael Guastavino, en la plaza de la Reina de València; el Monumento a la Música, en La Vall d’Uixó (Castellón); o el Monumento al historiador Nicolau Primitiu, en Massarrojos (Pobles del Nord). Por último, ha realizado colaboraciones esporádicas como escultor en fallas de la sección especial, así como en el campo de la conservación y la restauración escultórica.

Ruta literaria y cinematográfica

La ruta escultórica de personajes literarios y cinematográficos impulsada por el Ayuntamiento de València busca rendir homenaje a todos aquellos personajes de ficción que han contribuido a popularizar nuestra ciudad, así como a los autores que los alumbraron, a fin de perpetuar su memoria en el tiempo y de que se integren en el paisaje urbano y en la vida cotidiana de los valencianos. Las estatuas, en bronce y de carácter figurativo, se situarán en los lugares donde transcurren las historias y contarán con códigos QR para acceder a toda la información de cada obra.

La ruta literaria recoge personajes de un total de 15 obras literarias desde el Renacimiento hasta la actualidad, todas ellas ambientadas en distintos puntos de València: ‘L’Espill’ o ‘Llibre de les dones’ (1460), de Jaume Roig; ‘Los locos de Valencia’ (1620), de Lope de Vega; ‘La campana de la Unión’ (1866), de Vicente Boix; ‘Arroz y tartana’ (1894), de Vicente Blasco Ibáñez; ‘Flor de mayo’ (1895), de Vicente Blasco Ibáñez; ‘La barraca’ (1898), de Vicente Blasco Ibáñez; ‘Cañas y barro’ (1902), de Vicente Blasco Ibáñez; ‘El río viene crecido’ (1960), de María Beneyto; ‘Els treballs perduts’ (1989), de Joan Francesc Mira; ‘Gràcies per la propina’ (1994), de Ferran Torrent; ‘Tranvía a la Malvarrosa’ (1997), de Manuel Vicent; ‘Bajo la lluvia’ (2000), de Miguel Herráez; ‘Les ales de Mercuri’ (2002), de Mariano Casas; ‘El mut de la campana’ (2003), de Josep Lozano; y ‘Babas de caracol’ (2006), de María García-Lliberós.

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Por su parte, la ruta cinematográfica recoge escenarios de 10 largometrajes filmados y ambientados en la ciudad a lo largo del pasado siglo XX y el actual: ‘El faba de Ramonet’ (1933), de Juan Andreu Moragas; ‘El chico que robó un millón’ (1960), de Charles Crichton; ‘La maldición de la Pantera Rosa’ (1983), de Blake Edwards; ‘Un negre amb un saxo’ (1989), de Francesc Bellmunt; ‘Todos a la cárcel’ (1993), de Luis García Berlanga; ‘París, Tombuctú’ (1999), de Luis García Berlanga; ‘La gran aventura de Mortadelo y Filemón’ (2003), de Javier Fesser; ‘La mala educación’ (2004), de Pedro Almodóvar; ‘Las olas’ (2011), de Alberto Morais; y ‘Tomorrowland’ (2015), de Brad Bird.