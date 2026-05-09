Ciclismo
Giro de Italia, etapa 2: Burgas - Veliko Tarnovo, en directo
Redacción, agencias
El Giro de Italia disputa hoy su segunda etapa, un recorrido de 221 kilómetros entre Burgas y Veliko Tarnovo, de nuevo en tierras búlgaras. La jornada se presenta como otra opción para los esprinters, aunque una cota cerca de la meta podría alterar el pronóstico.
La primera dificultad será Byala Pass (tercera categoría, 7,7 km al 4,6), seguida, ya pasado el ecuador de la jornada, por el Vratnik (tercera categoría, 9,1 km al 4,1). En el km 210, y poco después del esprint bonificado, hay que subir la cota vecina al Monasterio de Lyaskovets (tercera categoría, 3,9 km al 6,6). Ahí se podrían producir emboscadas para evitar la llegada masiva, aunque un final en ligero ascenso ofrecerá opciones a los 'rematadores'.
- Sanidad investiga un caso sospechoso de hantavirus en Alicante, una mujer de 32 años
- El frenazo inmobiliario retrasa las ventas seis meses en Valencia y eleva los descuentos
- Aemet activa el aviso amarillo por lluvias en Valencia: cuánto va a llover y las horas más fuertes
- La consellera se dirige a las familias por carta en puertas de la huelga: 'Ningún alumno puede ser rehén de un conflicto sindical
- Juzgan a un matrimonio que prostituía a una niña de 14 años en el trastero de su casa
- El Festival de les Arts se blinda ante un posible cambio de ubicación
- Almussafes, Benifaió, Guadassuar y Alginet protagonizan encierros en protesta por la falta de recursos en la escuela pública
- Cultura exige indagar si hay restos prehistóricos en la zona donde se proyecta un camping ecológico en Quesa