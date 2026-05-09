El uruguayo Guillermo Thomas Silva, nuevo líder del Giro tras imponerse en la segunda etapa

Guillermo Thomas Silva (XDS Astana Team) hizo historia y se convirtió en el primer ciclista uruguayo en vestir la 'maglia' rosa en el Giro de Italia, tras imponerse este sábado al esprint en la segunda etapa de la ronda transalpina, disputada entre las localidades búlgaras de Burgas y Veliko Tarnovo.

Silva, que invirtió un tiempo de 5h 39:25 en completar los 221 kilómetros del recorrido, impuso su mayor punta de velocidad en los metros finales para superar al alemán Florian Stork (Tudor Pro Cycling Team), segundo, y al italiano Giulio Ciccone (Lidl-Trek), tercero.

Un esprint que ya forma parte de la historia del deporte uruguayo, que hasta la llegada de Guillermo Silva, que cumplirá 22 años el próximo mes de diciembre, al pelotón profesional no había contado nunca con un representante en el Giro de Italia.

"En mi país ya estaban muy contentos por ser el primer uruguayo en participar en el Giro y poder regalarles una victoria es lo máximo", señaló Silva a la conclusión de la etapa.

Un triunfo que pocos hubieran podido imaginar cuando a falta de menos de quince kilómetros para la conclusión el danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), que busca la única gran vuelta que le falta en su palmarés, decidió dinamitar la etapa aprovechando la subida al Monasterio de Lyaskovets.

Ascenso en el que ya no figuraba en el grupo cabecero el británico Adam Yates (UAE Team Emirates XRG), al que no pocos señalaban como el gran rival de Vingegaard en la lucha por la victoria final, tras verse implicado en una masiva caída a falta de veintidós kilómetros para la línea de meta que obligó a neutralizar por momentos la prueba.

Un rival menos para Vingegaard, que tras mandar endurecer la subida a su compañero Davide Piganzoli rompió definitivamente el grupo cabecero con dos acelerones consecutivos en los metro finales de la subida al Monasterio de Lyaskovets.

Ataque que dejó al danés, ganador de dos Tour de Francia y una Vuelta a España, a falta de los últimos diez kilómetros en cabeza de un trío, completado por el italiano Giulio Pellizzari (Red Bull-BORA-hansgrohe) y el belga Lennert Van Eetvelt (Lotto Intermarché), que parecía destinado a jugarse no sólo la victoria de etapa, sino también la 'magliap rosa.

Máxime cuando a falta de dos kilómetros para el final el terceto de escapados contaba con una ventaja de casi veinte segundos que parecían irremontables para el grupo perseguidor.

Nada más lejos de la realidad ya que el XDS Astana, liderado por un insaciable Christian Scaroni, no desaprovechó la dureza de los metros finales para ir reduciendo poco a poco la desventaja hasta atrapar a los fugados en el último kilómetro.

Metros finales en los que el uruguayo Guillermo Silva, que este curso ya había logrado la victoria final en el Tour de Hainan (China), con dos triunfos de etapa incluidas, impuso su punta de velocidad para alzarse con la victoria de etapa y la 'maglia' rosa.

"Scaroni puso un ritmo muy fuerte, cerró el hueco y luego me pudo lanzar. Yo por mi parte sólo tuve que mantener la calma, esperar a los últimos 200 metros y lanzar mi esprint para poder conseguir la victoria. Así que esta victoria es de todo el equipo", explicó Silva.

Noticias relacionadas

Un primer puesto de la clasificación general que el cicista "charrúa", que aventaja en 4 segundos al alemán Florian Stork (Tudor Pro Cycling Team), segundo, y al colombiano Egan Bernal (Netcompany INEOS), tercera, en la etapa que se disputará este domingo entre Plovdiv y Sofía, la última en territorio búlgaro, con un recorrido de 175 kilómetros.