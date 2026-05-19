Ciclismo
Así hemos vivido la etapa 10 del Giro de Italia 2026 entre Viareggio y Massa
Es la octava victoria de Filippo Ganna en el Giro, la sexta en crono, y la firmó con una ventaja de 1.54 sobre su compañero neerlandés Thymen Arensman
Redacción
El italiano Filippo Ganna (Netcompany Ineos) hizo honor a su apodo de "Gigante de Verbania" al imponerse con enorme autoridad en la 10a etapa del Giro de Italia disputada en la modalidad de contrarreloj individual con un recorrido de 42 km entre Viareggio y Massa, en la que aguantó la maglia rosa por 27 segundos ante el acoso de Jonas Vingegaard.
Enorme Ganna, muy superior al resto, capaz de arrasar en el esfuerzo individual con registros históricos. El doble campeón mundial y plusmarquista de la hora arrasó con un tiempo de 45,53 minutos, a una media impresionante, 54,9 km/hora, el mejor registro de la historia en las grandes y en cronos superiores a los 40 km.
La octava victoria en el Giro para Ganna (Verbania, 29 años) , la sexta en crono, la firmó con una ventaja de 1.54 sobre su compañero neerlandés Thymen Arensman, a 1.54, y de 1.59 respecto al francés Remi Cavagna (Groupama).
Una paliza considerable de la que no se libraron los favoritos. Jonas Vingegaard se fue al puesto 13 a 3 minutos, y la maglia rosa Afonso Eulalio a 4.57. El mejor español fue David De la Cruz (Pinarello), duodécimo a 2.52 del ganador, con Markel Beloki decimoséptimo a 3.11.
En la lucha por la general, mal día para Vingegaard en la etapa, pero rentable a la hora de recortar a Eulalio, que se batió con bravura para seguir disfrutando del sueño rosa. El ciclista nórdico se coloca a 27 segundos del luso, mientras que Arensman es tercero a 1.57 y Felix Gall a 2.24. El primer español es Markel Beloki, décimo a 4.16.
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