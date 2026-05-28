Ciclismo
Así hemos vivido la etapa 18 del Giro de Italia: Fai della Paganella - Pieve di Soligo
Redacción
El ciclista francés Paul Magnier (Soudal Quick-Step) se impuso al esprint en la decimoctava etapa del Giro de Italia, de 171 kilómetros, disputada entre Fai della Paganella y Pieve di Soligo, en la que las dificultades montañosas intermedias no fueron suficientes para romper el pelotón.
Segundo fue Edoardo Zambanini (Bahrain) y tercero, Jonathan Milan (Lidl-Trek). Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) pasó un día más vestido con el maillot rosa de líder de la general sin demasiados sobresaltos, e incluso fue el primero en coronar el Ca' del Poggio.
La fuga del día estuvo compuesta, en primer lugar, por Mattia Bais y Andrea Mifsud (Polti VisitMalta), a los que se unieron más adelante James Shaw (EF Education) y Jonas Geens (Alpecin). Los cuatro escapados resistieron hasta que faltaban 21 kilómetros, cuando fueron neutralizados por un pelotón que se lo quería jugar todo en el corto pero intenso muro de Ca' del Poggio.
El pelotón llegó reunido a la subida definitiva. Dos ataques de Afonso Eulálio (Bahrain) cerca del final, uno en el ascenso y otro en la bajada, no le permitieron hacerse con la victoria. En el esprint final, el que se movió fue Paul Magnier (Soudal Quick-Step), en la pelea por los puntos para la 'maglia ciclamino', y se llevó la victoria en la llegada masiva.
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