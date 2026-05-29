Así hemos vivido la etapa 19 del Giro de Italia: Feltre y Alleghe - Piani di Pezzè

El estadounidense Sepp Kuss (Visma Lease a Bike) se ha impuesto en la decimonovena etapa del Giro de Italia disputada entre Feltre y Alleghe (Piani di Pezzè), jornada reina de 151 km y 5.000 metros de desnivel en la que mantuvo la maglia rosa de líder el danés Jonas Vingegaard.

Kuss logró el triunfo en solitario después de un ataque a 3 km de la cima que no pudieron contestar sus rivales de escapada ni el italiano Giulio Ciccone, que lideraba entonces la etapa y al que superó con facilidad. El americano marcó en meta un tiempo de 4h.28.32, a una media de 33,7 km/hora.

La segunda plaza fue para el canadiense Derek Gee (Lidl), a 14 segundos, y la tercera para el propio Ciccone a 37. El líder Jonas Vingegaard y el austríaco Felix Gall cruzaron la línea a 43.

En la general sigue al frente Vingegaard a falta de tres jornadas para finalizar el Giro de Italia.

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