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Ciclismo

Así hemos vivido la etapa 20 del Giro de Italia entre Gemona del Friuli y Piancavallo

El danés Jonas Vingegaard firma en Piancavallo su quinto triunfo para sentenciar la cosa rosa

Los ciclistas del Giro de Italia afrontan hoy la 20ª etapa.

Los ciclistas del Giro de Italia afrontan hoy la 20ª etapa. / LUCA ZENNARO / EFE

Redacción

El danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) se ha impuesto en solitario en la vigésima etapa del Giro de Italia, disputada entre Gemona del Friuli y Piancavallo, de 200 km, y ha logrado su quinta victoria en la presente edición a una jornada de proclamarse vencedor final en Roma.

Vingegaard sumó el quinto triunfo con su habitual superioridad, con un ataque a 9,8 km de la cima de Piancavallo que no pudieron contestar sus rivales. La 'maglia' rosa besó el manillar con la foto de su familia con un tiempo de 5h.03,55, a una media de 39,6 km/h.

El Giro queda sentenciado a falta de la última etapa. Vingegaard subirá a la cúspide del podio, seguido del austríaco Felix Gall (Decathlon) y del australiano Jai Hindley (Red Bull Bora).

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Este domingo se disputará la vigésima primera y última etapa del Giro, con salida y llegada en Roma, jornada llana ideal para los velocistas tras la cual se proclamará al campeón de la edición de 2026 de la carrera rosa.

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