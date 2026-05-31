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Así hemos vivido la última etapa del Giro de Italia con salida y llegada en Roma

Vingegaard se inscribe en el álbum de oro de la ronda italiana

Sigue en directo la etapa 21 del Giro de Italia 2026: Roma - Roma.

Sigue en directo la etapa 21 del Giro de Italia 2026: Roma - Roma. / LUCA ZENNARO / EFE

Redacción

El danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) se ha proclamado vencedor de la 109 edición del Giro de Italia tras la disputa de la vigésima primera y última etapa, en la que se ha impuesto al esprint el italiano Jonathan Milan (Lidl Trek).

Milan, el "Gigante de Tolmezzo", por fin pudo firmar una etapa en la presente edición, y lo hizo por delante de su compatriota Giovanni Leonardi y del francés Paul Penhoet, con un tiempo de 3h.05.51.

A 15 segundos del vencedor, y rodeado de su equipo, llegó Jonas Vingegaard (Hillerslev, 29 años), quien, en su debut en el Giro, se une al grupo de 8 corredores que cuentan en su palmarés con las tres 'grandes': Anquetil, Gimondi, Merckx, Hinault, Contador, Nibali y Froome.

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El ciclista nórdico subirá a lo más alto del podio de Roma escoltado por el austríaco Felix Gall (Decathlon) y el australiano Jai Hindlei (Red Bull Bora), segundo y tercero, respectivamente.

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