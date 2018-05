Ros defiende la reducción de la deuda municipal de 59 a 38 millones en tres años

El alcalde de Torrent, Jesús Ros, se ha mostrado satisfecho con la gestión en estos tres años de legislatura de su equipo porque han servido para cumplir los cuatro grandes objetivos que se marcaron: el control del gasto, la reducción de la deuda, la planificación de las inversiones y el refuerzo de las políticas sociales. Por ello, asegura que en este último año imperará "la tranquilidad" en la gestión frente a la tendencia de acelerar los procesos de cara a las elecciones. "Hay obras planificadas que se hará en este tiempo y otras muchas que no porque están planificadas para más adelante", ha remarcado.

En el terreno del gasto, el alcalde ha defendido la necesidad de controlar "un gasto desbocado" de sus antecesores del Partido Popular, "especialmente en cosas no productivas y no sociales". Ligado a este asunto, ha defendido la "importante" reducción de la deuda que se ha logrado, al pasar de 58'7 millones en 2015, cuando llegaron al gobierno local, a los 37'7 actuales. "Los datos están ahí y son los que son", ha remarcado además de defender que en tres años no se han contraído nuevos préstamos, aunque esta semana se aprobará contratar uno de más de dos millones para que estén garantizados los fondos para el plan europeo Edusi de 2020 y 2021, en lo que se refiere a la aportación que ha de hacer el ayuntamiento.

Respecto a la planificación de las inversiones, Ros ha explicado que se determinaron las prioritarias, entre ellas la del Camí Reial, que ha de pasar de ser una carretera a una avenida urbana, "y que el PP se dejó pendiente porque tuvo que gastarse el dinero pagando el parking" por una sentencia. Las inversiones enlos distintos barrios se acometerán con fondos europeos, en gran parte, "ya que somos uno de los primeros ayuntamientos de España que logró una ayuda Edusi" y con los planes de la Diputació de València.

Y sobre política social, el veterano mandatario ha defendido que inicialmente se analizó lo que había "y se han mantenido los programas necesarios" pero se ha trabajado para "mejorar" servicios como el punto de alimentos, que ahora se complementará con una experiencia piloto de tarjeta de compra para las familias sin recursos. Ros ha señalado además el incremento de ayudas como a las escuelas infantiles, al transporte para estudiantes y la tramitación de 500 ayudas de la Generalitat para alquiler social.