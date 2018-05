Torrent celebra el éxito en 'pilota' y balonmano

Torrent ha celebrado lo que fue un fin de semana lleno de éxitos deportivamente hablando. Por un lado, el trinquet José Mª Veguer se convirtió en la sede de las finales de iniciación de los XXXVI Juegos Deportivos de la Comunitat Valenciana en raspall. El equipo local en la categoría infantil ganó la partida contra el Moixent B consiguiendo el título de campeón.

Para cerrar la jornada, el alcalde Jesús Ros, la concejala de Deportes, Nadia Marín, y los vicepresidentes de la Federación de Pilota Valenciana, Pedro López y Conrado Ferrando, hicieron entrega de las medallas y trofeos.

Por su parte, el Club Balonmano de Torrent también está de enhorabuena porque el domingo se proclamó campeón de la copa FBMCV en un intenso partido contra el Llíria en el que obtuvieron un resultado de 37 -36.

Fase de ascenso a Tercera

En el ámbito futbolístico, el Torrent CF empató el partido celebrado en el campo de fñutbol de San Gregorio, por lo que se jugará en Sant Vicent del Raspeig el pase a la siguiente ronda de la promoción de ascenso a Tercera División.

La fortuna en esta ocasión no sonrió a las chicas de CEF Hispanic que no pudieron conseguir su objetivo de acceder al play off de ascenso a Primera División Nacional.