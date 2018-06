València respalda las reivindicaciones de la Plataforma 15 Minutos

El pleno del Ayuntamiento de València ha aprobado este jueves una moción en la que respalda las reivindicaciones de la Plataforma 15 Minutos Línea2 de Metrovalencia, entidad que ya ha recibido el apoyo plenario de los consistorios de Paterna, San Antonio, l'Eliana y Llíria, además de la proposición no de ley aprobada por la comisión de transporte de las Corts, con el objetivo de conseguir una frecuencia de paso de 15 minutos entre convoy y convoy. La iniciativa salió adelante con los votos de Compromís, PSPV y Valencia en Comú, mientras que Ciudadanos se abstuvo y el PP votó en contra.

El documento también ha añadido los problemas de similares características que padecen los usuarios de la Línea 1, especialmente en el tramo entre Seminari y el municipio edetano. Así la moción acuerda que el ayuntamiento pedirá al gobierno central "el incremento del presupuesto para hacer las obras necesarias y mejoras técnicas para una adecuada circulación en estas líneas y la conexión con el resto de líneas, que permita un aumento continuado de las frecuencias, que pasarían necesariamente por el desdoblamiento de vías y/o la creación de puntos de cruce con otras medidas relacionadas".

En este sentido, desde la plataforma siempre han defendido que aumentar las frecuencias está más relacionado con el aumento de personal en FGV que con una doble vía. Por ello, el texto también pedirá al gobierno estatal que "suprima la limitación contractual de personal regulada en la Ley de Presupuestos Generales, ya que en este momento FGV solo puede cubrir vacantes de personal atendiendo a la tasa de resposición vegetativa".

También el pleno del cap i casal se compromete a respaldar "todas la medidas necesarias encaminadas a la mejora urgente, aunque sea de forma gradual, de los actuales intervalos de paso de los servicios de Metrovalencia en todas las estaciones y apeaderos de Paterna hasta Llíría hasta conseguir los intervalos de 15 minutos todo el día". Asi mismo, solicita "una mejora de las frecuencias de la Línea 1 hasta Bétera de forma que se logre una frecuencia de 15 minutos".

Pero València no elevará las reclamaciones históricas de la Plataforma 15 Minutos en Madrid, sino que también las trasladará a la Autoridad del Transporte Metropolitano y las defenderá "como un elemento clave de mejora de la movilidad sostenible". Por último, el consistorio que dirige Joan Ribó remitirá la moción aprobada tanto al Gobierno central como a la Generalitat.

Durante el debate plenario, el ejecutivo local considera que con esa mejora de frecuencias se estimularía el uso del tren en sustitución de los vehículos privados que provocan problemas en los accesos a la ciudad. Ribó ha considerado que "la carencia de servicios ferroviarios adecuados a las necesidades de la población produce un aumento de los índices de circulación y motorización privada", así como "las presiones sobre las vías urbanas e interurbanas" y "los niveles de contaminación del aire de la ciudad".

La abstención de Cs y el rechazo del PP ha escocido a los miembros de la Plataforma 15 Minutos, que se han mostrado "dolidos" y "decepcionados" con la postura de los dos grupos de la oposición. En este sentido, desde el colectivo no entienden que Cs pida "la supresión del punto 2 (del acuerdo), que según nosotros es la demanda de personal que el la única condición necesaria e imprescindible para la mejora de la frecuencia en la Linea2, el aumento de persona". Por ello, sostienen que "utilizar esto como excusa para no aprobarlo y abstenerse nos parece simplemente política partidista y que beneficia poco a los usuarios y usuarias de esta Linea2".

Pero más molestos están con los populares, ya que "han intentado utilizar nuestro nombre para no aprobar y votar en contra". Así, aluden a que el PP ha argumentado en la sesión que si "fuera la propuesta literal que realizó la Plataforma 15m si la habría aprobado, e incluso hubiera planteado un acuerdo institucional del Pleno por unanimidad". Por ello, desde el colectivo apuntan que si los populares "tenían alguna duda podían habérnoslo consultado, ya que nosotros conocemos el problema de la Linea1 de Bétera y más aun con la explicación que nos ha dado la alcaldesa, apoyamos como no podría ser de otro modo, la inclusión de la Linea1, y si esto lleva consigo que se tengan que hacer mejoras si no es posible aumentar la frecuencia en esta línea1 sin estas mejoras, nosotros apoyamos ya que es la misma necesidad".

La Plataforma critica que votar en contra de esta moción "es ganas de buscar desacuerdos en lugar de acuerdos y lo peor, hacerlo en nuestro nombre diciendo que esta no es nuestra propuesta. Es muy triste que haya sido en Valància el Partido Popular en el único ayuntamiento en el que algún grupo ha votado en contra, e incluso cuando se aprobó en la Comisión de las Cortes".