Confesiones de acoso en el pleno de Paiporta

Noche de confesiones y tensión la que se vivió en el pleno del pasado jueves por la noche en Paiporta. Todo empezó con la votación de la moción en contra de la sentencia sobre el caso de «La Manada». La teniente de alcalde, Beatriz Jiménez (Compromís) pedía el turno de palabra para defender su «sí» a la moción asegurando que entendía perfectamente a la víctima, ya que ella también había sufrido un acoso sexual.

«Era agosto de 1999, yo tenía 19 años y cogí el metro muy pronto para ir al trabajo. En el vagón solo había un hombre y me alejé lo que pude de él, pero luego él se levantó, se puso delante de mí y empezó a decirme obscenidades e incluso a realizarme tocamientos. Yo me quedé paralizada hasta la parada de Torrent donde bajé, me puse las gafas de sol y me senté a llorar en un banco. Nunca lo he contado a nadie, pensaba que como fui incapaz de enfrentarme a él yo sería responsable de lo que me había pasado», confesó Jiménez visiblemente nerviosa e incapaz de aguantar las lágrimas tras acabar su confesión.

Las reacciones de apoyo entre el resto de concejales fueron unánimes. José Antonio Salvador, único edil de Ciudadanos tras la marcha de Xelo Tarazona ese mismo día al grupo de No Adscritos, aseguró que las palabras de Jiménez «me han dejado muy tocado, me solidarizo contigo, me ha llegado al alma tu confesión», dijo.

Unas palabras que no sentaron muy bien a su excompañera Xelo Tarazona que después de levantarse y abrazar a Beatriz Jiménez -con la que ha tenido muchos enfrentamientos políticos- afirmaba que ahora ella iba a hacer otra confesión, para explicar porque había decidido abandonar Ciudadanos.

«Llevo tres años sufriendo por parte de este señor -Salvador- injurias y calumnias. He tenido que escuchar qué decía de mí por ahí que era una guarra, que me abría de piernas con todo el que se me pusiera delante...», confesaba. En su relato aseguraba que de esta situación informó al partido presentando un escrito avalado por la firma de sus compañeros y que incluso «hay una denuncia, que tuvo que retirar por miedo, por represalias, porque ya se estaban metiendo con mi familia». Así mismo aseguraba que en el tercer piso, hace un año «sufrí gritos y amenazas; tengo testigos», afirmaba antes de levantarse y solicitar permiso a la alcaldesa Isabel Martín para abandonar la sala llorando.

Salvador: «Voy a denunciarla»

El edil José Antonio Salvador confesaba ayer a Levante-EMV estar muy afectado. «No he podido dormir, ni comer, pero cómo puede decir eso de mí? Es totalmente falso», señala. Asesorado por un abogado, Salvador acudió ayer por la mañana al ayuntamiento para solicitar una copia de vídeo del pleno para presentarla como prueba para denunciar a Xelo Tarazona por calumnias y atentar contra su honor.

Por su parte, la propia Xelo Tarazona también afirma que iba a acudir a la Guardia Civil para asesorarse sobre las medidas oportunas que podía tomar. El Ayuntamiento de Paiporta también ha anunciado que informará del caso a la Policía Local.