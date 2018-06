La vida vista «Desde el primer asiento de la izquierda» de un autobús

La ciudad y los individuos que conviven en ella son el punto de partida de «Desde el primer asiento de la izquierda», la instalación de Ariadna Casga que se exhibe en la Casa de Cultura de Puçol desde el 25 de mayo hasta el 16 de junio. El título de la muestra se basa en unas «fotos robadas» a una conductora de autobús de la Empresa Municipal de Transportes de Valencia: la joven autora la acompañó en su rutina de trabajo durante cuatro días, siempre sentada en el primer asiento de la izquierda. La exposición sitúa desde el primer momento a los espectadores en el interior mismo de la creación artística.

El trabajo expositivo toma forma a partir de la visión de la ciudad como un espacio complejo y lleno de irregularidades para muchos de los que lo habitan. La artista Ariadna Casga muestra interés por esas identidades anónimas y, mediante la observación, documenta los aspectos más insignificantes; en este caso, «los gestos sutiles y reiterativos» de la rutina de trabajo de una conductora de autobús de la EMT.

Tras registrar y hacer evidentes aspectos sin aparente interés, los reordenó y extrajo «lo que pasa cuando no pasa nada», lo que generó el material obtenido: un gran archivo de fotografías, escritos y vídeos que conforman la instalación artística.

Ariadna está acostumbrada a «trabajar y registrar la realidad» con su móvil, «un instrumento que me sirve para pasar desapercibida entre la gente y no alterar su conducta habitual, puesto que actúo como un sujeto más de la ciudad». El uso de este dispositivo no despierta ningún recelo al estar tan extendido y, además, Ariadna está interesada en los resultados que produce: «potencia el carácter espontáneo y casual del tema tratado; hablamos de cotidianidad recogiendo material con una herramienta que también forma parte de ella»

La exposición «Desde el primer asiento de la izquierda» se exhibe en la Casa de Cultura de Puçol hasta el próximo 16 de junio.